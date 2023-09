Una vez más las denuncias por la falta de insumos en el Hospital Gervasio Vera Custodio de Upata, se hacen sentir por las calles de la localidad, donde familiares de los hospitalizados y en su mayoría de bajos recursos, informaron que no cuentan con recursos para comprar los medicamentos que les recetan los médicos de guardia, y menos para hacer exámenes de laboratorio.

Elisa Martínez, quien tiene un familiar en el hospital manifestó, “tuve que comprar analgésicos y jeringa, para que le colocaran un tratamiento endovenoso, luego me pidieron solución para pasarle una hidratación, lo cual no pude comprarla porque no contaba con más dinero, no entendemos donde están los medicamentos que llegan mensualmente a este centro de salud público”.

También, Claudia Arévalo, quien estaba en las emergencias para ser atendida manifestó, que no hay ambulancia para hacer los traslados a otros centros de salud, “es importante un vehículo para hacer los traslados a otros centros de salud públicos del estado Bolívar, recientemente tuve que pagarle a un carro particular para que llevara a un sobrino a Guaiparo, estaba delicado de salud y creo que un carro no cuenta con las medidas de seguridad, en cuanto a salud se refiere”.

Crisis en la salud

Muchos han callado la verdadera realidad en que estado están los centros de salud públicos en Upata, donde la falta de insumos médicos, ambulancia, laboratorio, especialistas, entre otros, es notable al llegar a dichos sitios, por tanto, los habitantes solicitaron al gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano e ISP, prestar apoyo.