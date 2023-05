El poemario «Movimiento», de Lorena Ortiz resultó ser el ganador de la séptima edición del concurso con sello guayanés «Descubriendo poetas». Ortiz es oriunda del estado Miranda y tiene 24 años.

De acuerdo al jurado de la edición, conformado por destacados literatos venezolanos: Fedosy Santaella, Jesús Montoya, Enza García, el texto destacó por la “pulcritud en las pausas, caídas, espacios en blanco y precisión”.

El concurso es organizado, desde hace siete años, por la organización civil Buscadores de Libros, Mariela Mendoza, directora y fundadora de la institución, y el profesor y editor Diego Rojas.

Lorena se caracteriza por su sencillez, sensibilidad y el enfoque que siente al momento de escribir. En una entrevista para Nueva Prensa Digital expresó que su viaje en la literatura inició en primara y a los 15 comenzó a escribir poemas.

«Al principio no tenía claro si quería escribir prosa o poesía, pero tuve la suerte que en donde estudiaba Eleonora Requena, poeta venezolana muy reconocida en Latinoamérica, enseñaba Lengua y Literatura», confesó.

El encuentro le permitió recibir ayuda por parte de la conocida poeta, quien le prestaba libros, y poemarios que fueron en caminando a Lorena en su pasión por las letras.

Más de Lorena

La literatura es capaz de mover sentimientos, tiene esa peculiaridad de conectar personas y, sin duda, de esto Lorena conoce más a profundidad.

– Nueva Prensa: ¿Qué te inspira a la hora de escribir?

– Lorena: Me inspiró de las cosas que pasan a mi alrededor, analizo cómo esas cosas se traducen en mi interior y empiezo a escribir. Escribo sobre todo de temas íntimos, esos enfocados en el ámbito de las emociones.

– Nueva Prensa: Para componer un poema, ¿Cómo se da tu proceso de creación?

– Lorena: Normalmente, hay un pensamiento, alguna frase que me pasa por la cabeza en determinada situación, y siento la necesidad de escribir esa oración para no olvidarla, suelo anotarla en mi celular; de esas frases que se me ocurren voy creando un boceto para luego pasarlo a la computadora, y allí lo expando hasta que es un poema.

– Nueva Prensa: Además, de poetas como Eleonora Requena, ¿qué otros referentes tienes?

– Lorena: Bueno, esa es una pregunta un poco difícil de contestar… Pero, de la poesía Latinoamérica, el colombiano Gonzalo Arango, fundador del movimiento del nadaísmo, y Oliverio Girondo, quien fue un poeta argentino. De la poesía estadounidense, Emily Dickinson.

Sin embargo, lo que más disfruto es leer narrativa y en este momento, estoy leyendo por primera vez la saga de Harry Potter.

Concurso descubriendo poetas

– Nueva Prensa: Sobre el concurso, ¿qué te motivo a participar?

– Lorena: Justo me comento sobre el concurso Felipe Ezeiza, el ganador del año pasado, con quien hice un taller de escritura en la Universidad Simón Bolívar; y al ver la convocatoria me pareció algo muy bonito y decidí concursar.

– Nueva Prensa: ¿Cómo fue la selección de los poemas, y de tu seudónimo «La vaca Blanca»?

– Lorena: Los poemas que seleccione son poemas que se van hilando, lo que quiere decir que un poema, tiene elementos que comparte con el siguiente. Y el seudónimo de «La vaca Blanca», lo escogí porque la vaca es una animal que me gusta mucho, es muy noble, capaz de dar amor cuando es tratado de la forma correcta; mientras que el blanco es un color que puede transmitir confianza.

– Nueva Prensa: «Movimiento» ¿por qué este título y a quién le escribes estos poemas?

– Lorena: Se titula «Movimiento» porque de alguna manera en todos los poemas hay alguna sensación de movimiento, ya sea un movimiento físico o más interno. Le escribo a mi propio mundo interior, mi poesía es un modo de expresar lo que veo.

– Nueva Prensa: Así como tú hay muchos jóvenes poetas, ¿por qué crees que deberían apuntarse para participar?

– Lorena: Para dar a conocer al mundo sus obras, a veces nos pasa como Emily Dickinson, que tenemos nuestros poemas escondidos; en el celular o en alguna libreta… y nos cuesta sacarlos de ahí, yo por muchos años tuve mis poemas en mi computadora y este año me he estado animando a sacar esos poemas, y siento que eso ha dado bonitos resultados.

– Nueva Prensa: Después de Descubriendo Poetas, ¿qué sigue?

– Lorena: Seguiré escribiendo, deseo publicar un poemario y que esté unido con collage.

Otro proyecto que tengo pendiente, es una competencia de poesía escénica, ya que a principios de año gane el segundo lugar del Slam de poesía organizado por la escuela de Letras de la Facultad de Humanidades y Educación (UCV); y los tres primeros finalistas quedamos para otro concurso a nivel nacional.

Este concurso me tiene bastante emocionada, y estaré preparando muchas cosas para ese Slam.

A través del siguiente enlace, las personas pueden leer el poemario «Movimiento», ilustrado por la artista María Eugenia Catoni.