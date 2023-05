Los afiliados o cotizados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), de Upata, denunciaron el estado de abandono en que se encuentra esa institución de salud, por parte de la autoridad de salud en el estado Bolívar.

Luis Beltrán, quien se encontraba en el Seguro informó, que da tristeza ver como las instalaciones están abandonadas, “al parecer no hay dolientes para que rescate este espacio, nos descuentan mensualmente el Seguro Social y mi pregunta es ¿Dónde está el dinero que no hacen la recuperación de sus instalaciones?”.

En un recorrido con el ciudadano se observó que parte del techo interno se ha ido deteriorando motivado a las filtraciones que hay cuando llueve, “paredes deterioradas, sucias y falta de pintura, pisos sucios, baños no funcionan, no hay medicinas y el laboratorio no funciona, en cuanto al servicio de odontología, sólo pasan consultas de revisión”, detalló Beltrán.

A su vez indicó que son pocos los médicos que llegan a pasar consultas médicas y para poder agarrar una cita, se debe madrugar, Carmen Astudillo, manifestó que en años anteriores el Seguro Social estaba bien dotado de medicinas, atenciones por parte de especialistas, en la actualidad, los asegurados sólo son atendidos en algunas especialidades como, pediatría, ginecología (sólo consultas), medicina general.

Del mismo modo, Astudillo señaló que algunas puertas de la parte trasera le fueron colocadas planchas de zinc, aunado a esto, el IVSS, no cuenta con aire acondicionado, todos fueron dañados.