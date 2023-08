Una vez más los usuarios que se dirigen al Terminal de Pasajeros de Upata, se quejaron motivado al deterioro en que se encuentran los canales centrales por donde corren las aguas cuando llueve, pues, las lluvias caídas el sábado y lunes por la tarde, muchos pasajeros se mojaron producto de las filtraciones que había en el andén, así lo manifestó Carolina torres.

Torres comentó, que es evidente la falta de atención y reparación de las estructuras metálicas, “cuando se hace el reclamo vienen funcionarios de Fundación Yocoima o Alcaldía de Piar, a pintar todas las infraestructuras, pero, no toma en cuenta las condiciones en que se encuentran, donde la mayoría están oxidadas y deterioradas, una muestra de eso es las grandes filtraciones y chorros de aguas al llover”.

Sin respuestas

De igual forma, Danilo Gómez, quien es transportista resaltó que los canales del techo llevan mucho tiempo en mal estado, se ha informado al director del Terminal, sin embargo, no da respuestas, “aquí al parecer no existe un gerente, director o funcionario que le duela este espacio el cual es concurrido por miles de personas que se dirigen al Sur u Oriente del país, nuestros andenes se anegan cuando llueve, los escalafones no cuentan con rayado, los baños ameritan mantenimiento”.

Al llover, toda la instalación queda bajo las aguas, se pudo conocer que el pasado año se presentaron funcionarios públicos y recuperaron algunas paredes con pintura, además, se comprometieron en mejorar los canales que están oxidados y no cumplieron.