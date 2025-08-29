Una nutrida representación de Los Mañaneros Golf Club de Ciudad Guayana viajarán este sábado 30 de agosto a la ciudad de Maturín, para llevar a cabo un especial intercambio deportivo que está pautado para llevar a cabo en los links del San Miguel Golf Club de la ciudad monaguense.

Rafael Cabrera y César Valdivieso coordinadores de la actividad, dieron anuncio a esta actividad que busca establecer entrelazar aún más los lazos de amistad y deportividad entre los golfistas que se den cita al citado evento.

Se conoció que por parte del equipo de Los Mañaneros Golf Club de Ciudad Guayana, adelantaron asistir al evento, un total de los 28 golfistas más destacados, en la dinámica que ha sido denominada ‘Compartir Los Mañaneros’ y que harán tope con los representantes del Club Los Alcaravanes en el citado campo del San Miguel Golf Club.

La cita se cumplirá a partir de las diez de la mañana cuando se dará la largada de este evento golfístico que sumará un total de 40 competidores, que jugarán 18 hoyos, en medio del que es catalogado como uno de los importantes eventos de golf en el Sur Oriente del país.

La actividad contemplará como es tradicional en eventos de golf, con un especial almuerzo y el siempre infaltable brindis tradicional, amén de la siempre acogedora premiación general del evento, que será arropada con música en vivo y grandes sorpresas, de acuerdo a lo ratificado por los coordinadores del evento, ya citados, Rafael Cabrera y César Valvieso.

Es de destacar el entusiasmo que existe entre los integrantes de Los Mañaneros Golf Club de Ciudad Guayana, expuesto por parte del presidente de la organización deportiva, el Ing, Yefry Morales que en declaraciones formuladas expresó lo importante que significa el competir y compartir en un excelente campo de golf y hacerlo con los golfistas locales de Maturín y sus áreas circunvecinas.

Dejó entre sus palabras sobre el evento una frase que vale la pena destacar «es una maravillosa oportunidad para seguir creciendo como deporte en el país».