Tras un cierre de infarto que dejó a cuatro elencos empatados en el sexto y último lugar de los puestos de clasificación, la Liga Máster Senior de fútbol de Ciudad Guayana se apresta a arrancar la primera fecha del hexagonal siguiente del torneo.

El punto culminante se produjo con la dura victoria del Guayanés FC por un tanto a cero sobre Junior de Guayana, victoria que ratificó a los guayaneses en el grupo de seis clasificados –lo hizo como cuarto en la lucha- mientras que para los junioristas significó una dura derrota que los dejó eliminados hacia la siguiente fecha, pese a las 20 unidades que alcanzó.

Por su parte el cuadro de Los Olivos igualó a cero tantos por lado con Arauco Bauxilum, ratificandose ambos en los puestos de la fase siguiente, siendo los olivenses los ocupantes del tercer puesto, mientras que Arauco Bauxilum se metió en el quinto lugar con 20 puntos, los mismos que coronaron Centro Portugués y la UV-2 FC, este último quedando por fuera tras cotejarse los duelos entre los 4 equipos que lograron las referidas dos decenas de unidades.

Entretanto, uno de los grandes animadores del campeonato, elenco del Atlético San Félix cerró la ronda eliminatoria con una goleada de 5 por 1 sobre Profesores Unexpo, para afianzarse en el segundo lugar. Los académicos finalmente quedaron últimos en el torneo.

Otra goleada de cierre fue la que infringió el elenco del Centro Italo sobre Villa Colombia de Reina, al que le ganó por 4-0, para quedarse en el primer lugar de la tabla. Los de la Parroquia Cachamay terminaron penúltimos con 9 unidades en sus alforjas.

Hay que destacar que pese a haber ganado en su último encuentro, la UV-2 se terminó quedando eliminado, con los ya referidos 2 puntos.

Arranca el hexagonal

Tras haberse definido los últimos cupos de la clasificación, gracias a la serie particular entre los elencos que sumaron 20 puntos, ahora se viene el desarrollo del hexagonal siguiente que dará como objetivo los dos equipos que jugarán la final del certamen.

Así las cosas, el líder Centro Italo de Guayana recibirá en su cancha del CIVG a la tropa del Centro Portugués, en partido fijado para llevarse a cabo en la cancha del club italiano-venezolano, a partir de las 10 de la mañana.

El siempre animador Atlético San Félix intentará colocarse en otra final, cuando enfrente al Arauco Bauxilum en la cancha de Mapanare desde las 8:30 am, mientras que el tercer encuentro pautado para este sábado 20 de septiembre, enfrentará a Los Olivos ante Guayanés FC en uno de los atractivos lances fijados para este inicio del hexagonal.

Así se jugará la primera fecha hexagonal

Centro Italo vs Centro Portugués cancha Centro Italo hora 10 am.

Atlético San Félix vs Arauco Bauxilum cancha Mapanare hora 8 30 am.

Los Olivos vs Guayanés FC cancha Los Olivos hora 8 am