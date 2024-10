Lucas Bravo, conocido por su papel como Gabriel en Emily in Paris, ha interpretado a este personaje durante cuatro temporadas, pero una reciente entrevista sugiere que es posible que no regrese para una quinta, informa US Weekly.

En una conversación con el medio francés Le Figaro publicada el jueves 24 de octubre, Bravo, de 36 años, expresó su descontento con la serie.

Bravo calificó la relación intermitente de su personaje con la protagonista Emily (Lily Collins) como “arcaica” y mencionó que siente una falta de “libertad” en su papel. Insinuó que está evaluando su regreso para la próxima temporada y declaró:

“La vida es corta. Se tardan cinco meses en filmar esta serie. ¿Quiero sacrificarlos por contar algo que no me estimula?”. Además, señaló: “No quiero ser parte de un engranaje que no suele tener en cuenta la inteligencia de los espectadores”.

Crítica a la trama

Lucas Bravo consideró que la serie es “buen entretenimiento” y “una escapada”, pero objetó la “idea de los años 90 de que los amantes se separan, se besan y se separan de nuevo”.

“Todo se basa en la falta de comunicación. Es un poco arcaico”, señaló, y agregó que le gustaría que Gabriel tuviera más “gallardía”.

El actor expresó que actualmente protagoniza la película francesa Libre, que se estrenará el próximo mes en Amazon Prime, y que está empezando a disfrutar más la libertad que se le da en otros proyectos.

“No tengo realmente ninguna libertad”, dijo Bravo sobre la serie. “Y como la gente está empezando a dármela en otros lugares, estoy empezando a disfrutarla”.

Renovación de la serie y futuro de los personajes

Netflix anunció el mes pasado que oficialmente estaba renovando Emily in Paris para una quinta temporada.

El final de la temporada 4 dejó a los fans en vilo cuando Emily siguió adelante con Marcello (Eugenio Franceschini) después de que su relación con Gabriel se estancara.

Gabriel, sin embargo, no estaba listo para renunciar a un futuro con Emily y decidió reconquistarla justo después que ella decidiera mudarse de París a Roma.

El creador del programa, Darren Star, le dio a Deadline en septiembre algunas reflexiones sobre el papel de Gabriel para la próxima temporada.

“Creo que Gabriel se dio cuenta que no quiere dejar ir a Emily tan fácilmente, y que podría haber cometido un gran error. Ciertamente tuvieron una gran pelea y un período de enfriamiento. Pero creo que se dio cuenta de que al final de la temporada, que hay algo que no quiere dejar ir a Emily”.

Un futuro incierto

Star añadió: “No sé qué significa eso. No necesariamente significa que van a estar juntos de inmediato o nunca. No lo sé, pero creo que siente que hay asuntos pendientes entre ellos”.

Lucas Bravo, por su parte, continúa evaluando su participación en la próxima temporada, dejando a los fans en suspenso sobre el futuro de Gabriel en la popular serie de Netflix.