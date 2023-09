Luis Fonsi y Adamari López han sido protagonistas de un capítulo prolongado en su relación que parece no tener fin.

Continuamente, se desvelan aspectos de su ruptura que los colocan nuevamente bajo la mirada del público, queriéndolo o no. En esta ocasión, fue Luis Fonsi quien rompió su silencio después de 14 años desde su separación.

En una entrevista para el canal de Youtube Molusco TV, Luis Fonsi compartió sus pensamientos sobre este tema que había guardado en secreto durante tanto tiempo. Explicó que mantuvo silencio porque, al hablar, temía que sus palabras no fueran escuchadas, creídas o que lo tacharan como el «villano de la historia». El cantante estuvo casado con Adamari desde 2006 hasta 2010.

Durante la conversación, también aclaró que no es cierto que la haya abandonado cuando ella enfermó de cáncer, sino que su relación se extinguió gradualmente, y tomó la decisión de despedirse en busca de su propia felicidad.

El matrimonio de Luis Fonsi y Adamari López

«Saqué un comunicado en ese momento cuando me atacaron y yo puse los hechos, dije esto fue lo que pasó, me casé y cuatro años después fue que yo tomé la decisión de separarme y divorciarme, porque no era feliz y los hombres y las mujeres merecen ser felices. Si hay algo que no está funcionando, hay que alzar la mano y decir oye, ‘yo también quiero ser feliz’». La estrella de «Despacito», optó por no señalar culpables por el desenlace de su matrimonio. Prefirió abstenerse de emitir comentarios negativos sobre su exesposa, y, en su lugar, admitió atesorar los hermosos momentos compartidos, que, según afirmó, fueron bastantes.

«No funcionó, no todas las relaciones funcionan y es la realidad, nos pasa a todos y uno sigue para adelante y sigue siempre con una sonrisa».

Respecto a la cuestión de si abandonó a Adamari en un momento crucial de su vida, Luis Fonsi afirmó enfáticamente que no hubo abandono por su parte. Sostuvo que hablar de tales situaciones puede ser adecuado para una trama de novela, pero no refleja la realidad de su matrimonio con Adamari.

«Cuando nosotros nos separamos no nos separamos por ningún escándalo o ninguna guerra, nosotros nos separamos con mucho amor, de hecho. Fue difícil porque nos reuníamos y eso era un lloriqueo todos los días los dos, era difícil porque no estábamos peleando, no pasó nada, simplemente se fue el amor, son cosas que pasan», afirmó el cantante boricua.