En un emotivo y sorprendente momento, Macaulay Culkin, el recordado actor de «Home Alone» y «Ricky Rich», lo honraron con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Lo que más destacó no fue solo este logro, sino el gesto de amor que compartió con su prometida, la también actriz Brenda Song, y sus dos hijos, quienes hicieron su primera aparición oficial ante las cámaras.

En un discurso con la voz quebradiza y lágrimas en los ojos, Culkin expresó su profundo amor y agradecimiento a Brenda Song.

«Tú eres absolutamente todo. Eres mi campeona, eres la única persona que me hace más feliz hoy que yo mismo, no solo eres la mejor mujer que he conocido, sino la mejor persona», compartió Culkin emocionado.

Además, reveló el impacto significativo que Song ha tenido en su vida al darle propósito y una familia, convirtiéndose en su «tercera persona favorita» después del nacimiento de sus dos hijos.

La emotividad del momento no solo llegó a los presentes, sino también a Catherine O’Hara, quien interpretó a la madre de Culkin en las películas «Home Alone».

O’Hara dedicó unas palabras a Culkin, agradeciéndole por incluirla en este evento y expresando su orgullo por sus logros.