La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó este martes que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expuso ante el mundo «la magnitud de la barbarie» que ocurre en Venezuela.

Türk presentó una actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos, denunciando restricciones persistentes a la libertad de expresión y asamblea, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y crisis económica/social.

Documentó al menos cinco muertes de detenidos relacionados con las elecciones presidenciales del año pasado.

Denuncias detalladas

En X, Machado destacó que Türk confirmó el «terror institucionalizado»: asesinatos por omisión en cárceles, reclutamientos forzosos de jóvenes y ancianos en la Milicia Bolivariana, y un «mecanismo perverso» de delaciones vecinales para romper la confianza social.

«El régimen criminal le declaró la guerra a los ciudadanos y se encontró con una sociedad valiente y organizada», agregó.

Türk reportó amenazas, acoso y detenciones contra periodistas, defensores, opositores y humanitarios —muchos exiliados por persecución—. Señaló represalias familiares: 17 detenidos y 12 desaparecidos desde julio por actividades de parientes. Expresó temor por la presión militar de EE.UU., que podría agravar alistamientos forzosos.

Edmundo González Urrutia respaldó el informe: violaciones de DD.HH. «no solo persisten, sino que se han intensificado». El Gobierno venezolano lo tildó de «repleto de falacias», acusando a Türk de socavar la credibilidad de la ONU y llamando a rechazarlo.