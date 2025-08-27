Una familia del Ensanche Isabelita, Santo Domingo, República Dominicana, vive una profunda tragedia tras la muerte de Pennsylvania Mercedes Jiménez Valdez, de 36 años, y sus tres hijos, quienes fueron encontrados sin vida aparentemente por un envenenamiento múltiple dentro de su vivienda.

Las autoridades confirmaron que la madre dejó una carta donde pide perdón por sus actos y expresa el dolor y la desesperación que la llevaron a tomar esta irreversible decisión.

“Perdón, era mucho para mí sola. Lo siento, no podía dejar a mis hijos en este mundo tan cruel”, escribió en el mensaje encontrado junto a los cuerpos. Además, confesó que no quería que sus hijos sufrieran las mismas dificultades que ella enfrentó: “No quiero que aguanten todo lo que tuve que aguantar. Es demasiado y ya no lo resisto”.

Los cuerpos de los menores, de 11, 9 y 7 años, fueron hallados juntos y arropados en la cama donde yacían, mientras que la mujer fue encontrada sin vida en otra parte de la residencia ubicada en el Ensanche Isabelita.

Según relató Yuly Cabrera, tío de los niños, la familia estaba consternada porque no mostraban indicios previos de que la madre pudiera cometer un acto tan dramático. Esa misma noche, Jiménez había estado en el negocio de su esposo, desde donde regresó temprano a casa.

El padre de los menores, presente en el descubrimiento de la escena fatal, permanece bajo investigación mientras las autoridades policiales y forenses continúan indagando las circunstancias exactas que rodearon las muertes. En la cama donde fueron hallados los niños aún se aprecia restos del tóxico ingerido.

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y, posteriormente, serán llevados a la provincia Hermanas Mirabal, lugar de origen de la mujer.

La comunidad del Ensanche Isabelita manifiesta su dolor y shock ante lo ocurrido, mientras los investigadores buscan esclarecer el episodio que ha sacudido a toda la localidad.