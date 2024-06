Glenys Fuentes, madre soltera oriunda de Ciudad Bolívar, exige la ayuda de las autoridades regionales para solventar la problemática que vive en su hogar con algunos filtraciones, generando complicaciones de salud para sus hijos.

«Vengo a pedir ayuda, porque estoy pasando por una situación con mi hija que tiene una enfermedad, aparte de desnutrición severa, ella presenta problemas bronquiales y la casa que nos entregaron el año pasado no tiene piso, y eso es un pozo, cuando se moja toda la casa, haciendo que se me vea complicada de salud», dijo.

Fuentes explicó que padece de fibromatosis de cuello uterino y se encuentra realizando diligencias para poder operarse en una de las fundaciones públicas y a su vez denunció que sus papeles «se perdieron y no se hacen responsables de ellos».

«He estado sufriendo con derrames, sangrados, y entonces se me ha visto complicada por el problema de salud, no tengo para realizarme otra biopsia o examen, porque yo soy madre soltera, no estoy trabajando, me rebusco limpiando los fondos de las casas», explicó.

Asimismo, mencionó que en una oportunidad logró ponerse en contacto con el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, pero este la «ignoró» sin escuchar su petición.

Esta madre bolivarense hace un llamado al gobernador para que la ayude y pueda hacerse los exámenes médicos pertinentes, además de mejorar la situación de su vivienda en Ciudad Bolívar.