El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que quien pida la invasión de su país lo «juzgarán de manera inmediata» y declarado como «traidor a la patria», en un contexto en el que acusa a EEUU de querer propiciar un «cambio de régimen» tras su despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

«El que llame a bombardear o a invadir al país es un traidor o una traidora a la patria y tiene que ser juzgado de manera inmediata, esté donde esté», dijo Maduro.

Asimismo, reiteró que Venezuela iría a una «lucha armada» si Estados Unidos la agrede, país que movilizado en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear y ordenó el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico.

«Pasaríamos a la lucha armada, por América, por Venezuela, por (el libertador Simón) Bolívar, por la patria y tendríamos un solo destino: la victoria histórica otra vez», expresó el líder chavista, que anunció hoy la puesta en marcha del «Plan Independencia 200» en «284 frentes de batalla», en el que aseguró participarán la Fuerza Armada y las milicias para garantizar «la independencia y la paz» del país.