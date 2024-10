La jornada de este martes para los Navegantes del Magallanes trajo consigo un buen grupo de incorporaciones. A falta de apenas tres días para que se cante la voz de play ball en la campaña 2024-2025de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional cinco piezas se unieron al equipo. Ellos son Keon Barnum, José Peraza, René Pinto y los lanzadores Wilking Rodríguez y Cristofer Ogando.

Barnum, slugger zurdo llamado a ser un bate importante dentro de la alineación que va a dirigir Eduardo Pérez, viene de tener un sensacional año en la Atlantic League. Allí dejó promedios de .301/.403/.615 con 90 anotadas, 24 dobles, 41 jonrones y 115 carreras producidas en 120 encuentros disputados.

“Es un placer estar aquí, es un honor, estoy feliz de estar con el equipo. Todos me parecieron agradables, me dieron la bienvenida como si ya fuera de la familia, así que estoy emocionado y listo para poner en marcha esta buena experiencia”, fueron las primeras palabras del norteamericano, quien viene de tener su año más productivo como profesional.

Listo para competir

Aunque no vio acción en la jornada del martes, el paleador de 31 años de edad viene prácticamente listo y en forma para jugar. Porque hasta hace poco más de una semana estuvo viendo acción en la final de la Liga del Atlántico, así que de inmediato se puso a disposición del cuerpo técnico.

«Estoy al cien por ciento, listo para jugar. Vengo de una larga temporada así que ya me siento preparado», precisó el nativo de Tampa, Florida. «Aún no he hablado con el staff sobre mi rol, pero ya me harán saber. Voy a jugar mañana (hoy) y estaré listo para el juego inaugural».

Más piezas para el Magallanes

En el caso del infielder José Peraza y el receptor René Pinto, ambos también llegaron en buena forma y de hecho vieron acción en el juego interescuadras de la jornada. Tomaron por lo menos tres turnos y enfrentaron a varios lanzadores.

Por su parte, Wilking Rodríguez y Cristofer Ogando tuvieron una sesión sin mucha intensidad, pero de igual manera iniciaron su preparación para estar listos lo antes posible.

“Me siento muy bien, gracias a Dios, sé que esta experiencia con Magallanes será muy buena. Le doy las gracias a la gerencia, el staff y los fanáticos por darme la oportunidad de representar este uniforme”, comentó por su parte el lanzador derecho Ogando. “Estoy bien físicamente. Hace una semana terminé en la liga independiente, así que ya estoy listo para lanzar y ayudar en lo que más pueda”.

Cuarto juego interescuadras

Por segundo día corrido y como parte de la preparación para encarar el último juego de pretemporada ante Tiburones de La Guaira, Magallanes llevó a cabo el cuarto juego interescuadras. En el encuentro, más allá del resultado, se trató de seguir la puesta a tono y además de poner práctica situaciones de juego.

El equipo Blanco estuvo conformado por Angelo Castellano (3B), René Pinto (DH), Edgardo Fermín (LF), Yoel Yanqui (1B), Diego Rincones (RF), Pablo Aliendo (C), José Córdoba (CF), Rayder Ascanio (SS) y José Gómez (2B).

Mientras que el conjunto Azul estuvo integrado por Carlos Rodríguez (DH), José Peraza (DH), Tucupita Marcano (SS), Renato Núñez (1B), Romer Cuadrado (RF), Alberth Martínez (LF), Manuel Boscán (3B), Miguel Aparicio (CF), Arturo Nieto (C) y Aeverson Arteaga (SS).

En cuanto a los lanzadores, los encargados de abrir el juego fueron los derechos Luis Martínez y Jesús Paricaguan quienes completaron un par de entradas. También les siguieron Daniel Palencia, Anthony Vizcaya y Deolis Guerra al hacer lo propio con un inning de labor cada uno.

A la ofensiva, destacaron Tucupita Marcano con cuadrangular en tres turnos, Diego Rincones de 2-2 con doble y anotada, y José Córdoba con un par de hits en igual número de visitas al plato, además de producir par de rayas.