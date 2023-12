Romer Cuadrado ingresó al cajón de bateo en la parte alta de la séptima entrada del careo entre Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara con 10 ponches en sus recientes 21 turnos. Segundos antes, vio como pareció desvanecerse la posibilidad de un racimo nauta, cuando con las bases llenas, sin outs, un elevado corto al jardín central de René Pinto se convirtió en un insólito dobleplay, por un despiste de Miguel Aparicio.

Aparicio, como corredor emergente en segunda base por Diego Rincones salió a la conquista de la antesala, pero no así Carlos Pérez, que estaba en el tercer cojín. La equivocación mental de Aparicio, lo dejó atrapado a él entre las almohadillas y al buque, entre sus desconcertantes fallos más inmediatos. Apenas una noche antes, la primera de Ramón Hernández como mánager, los grandeligas Luis Torrens (camarero) y Wilmer Flores (inicialista) dejaron ir la posibilidad de concretar una doble matanza por confundir la cantidad de outs que había en la entrada.

Cada uno de esos demonios, y algunos más, fueron exorcizados con un swing. Cuadrado, alineado como primer bate para el desafío por Hernández, empalmó el segundo envío que observó del zurdo Yapson Gómez hacia lo más profundo de la pradera del centro en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, para dar vuelta a una pizarra que, hasta ese momento, la galera perdía por blanqueada, marcando la ruta para un oxigenante triunfo 5-2 contra los pájaros rojos, cortando una racha de tres derrotas.

Pitcher ganador

Ángel Acevedo (3-1) resultó el pitcher ganador tras retirar el sexto tramo por la vía rápida. El diestro fue el segundo de los cinco relevistas que usó el estratega Hernández. Edwar Colina (1.0 IL) le antecedió, y tanto Deolis Guerra (1.0), como Tinoco (1.0) y Vizcaya (1.0) le siguieron.

Yapson Gómez (2-1) cargó con la derrota al admitir el vuelacerca de Cuadrado, aunque el dominicano Cristofer Ogando armó buena parte del escenario, al otorgar dos bases por bolas y golpear a un rival, despidiéndose sin poder retirar a ninguno de los bateadores que enfrentó en la velad

Magallanes (17-21) tomó juego y medio de ventaja frente a Tigres en el sexto lugar de la tabla de clasificación, último que ofrece un puesto a la Serie del Comodín, luego de que Aragua perdiera ante Caribes

Cardenales (24-14), a su vez, se mantuvo en la punta compartida con Leones, a pesar de perder su segundo compromiso en fila, porque los capitalinos también muestran idéntica seguidilla, tras caer ante los inspirados Bravos.

A lo interno del Magallanes

Magallanes activó en su nómina a los jardineros Miguel Aparicio y Víctor Arias por Carlos Rodríguez (OF) y Wilking Rodríguez (LD). El relevista Rodríguez viajó a República Dominicana a tramitar su visa americana, de acuerdo con un reporte del periodista Giner García, miembro del circuito radial nauta.

Renato Núñez (INF) comenzó a tomar rodados como parte de su rehabilitación por molestias en el intercostal izquierdo. Su status continúa día a día, según informó Antonio Balleste, jefe de trainers, al departamento de prensa carabobeño.

Por Navegantes, abrirá Henderson Álvarez vs. Tiburones este miércoles, en Valencia; Yohander Méndez vs. Bravos mañana jueves, en Caracas; el viernes aún no está decidido, pero probablemente Erick Leal sea el encargado y tenga una apertura de tres entradas o 45 envíos como tope, según Roger Rojas, comentarista del circuito radial filibustero; Enmanuel De Jesús iniciará vs. Tiburones el sábado, en Valencia; y Nivaldo Rodríguez lo hará vs. Leones el domingo, en Valencia.

POSICIONES

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF.

Lara 38 24 14 .632 0

Caracas 38 24 14 .632 0

Margarita 36 19 17 .528 4

La Guaira 37 18 19 .486 5.5

Zulia 37 18 19 .486 5.5

Magallanes 38 17 21 .447 7

Aragua 37 15 22 .405 8.5

Caribes 37 14 23 .378 9.5