Tras conquistar el título de Liga Venezolana de Béisbol Profesional, los Navegantes del Magallanes, sin tiempo para descansar, ya calibra su artillería para representar a Venezuela en la Serie de las Américas, certamen que iniciará este 5 de febrero en Caracas.

Apenas se disipó el humo de la celebración, la gerencia y el cuerpo técnico comenzaron a dar forma al roster, el cual contará con la base del equipo campeón y refuerzos de jerarquía.

Cabe destacar que la Nave Turca no tendrá a Yadier Molina al frente el staff debido a que el manager debe presentarte ante los Cardenales de San Luis, además que tiene compromisos con Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol.

El emblema del equipo, Rougned Odor, fue uno de los primeros en confirmar su compromiso. Tras la victoria definitiva, el camarero aseguró que seguirá bajo las órdenes del equipo naviero para buscar el cetro regional.

A esta disposición se sumaron piezas fundamentales del line-up como Renato Núñez, Wilfredo Tovar, el upatense Luis Sardiñas y Ángel Reyes.

Pese al entusiasmo general, el Magallanes sufrirá ausencias de peso.

Leandro Cedeño, Jugador Más Valioso de la Gran Final, confirmó que no participará en la serie para priorizar el descanso y su preparación de cara a la temporada en el béisbol mexicano.

Mientras que el zurdo José Suárez tampoco vestirá el uniforme de Venezuela, debido a que debe reportarse la próxima semana a los entrenamientos de primavera con los Bravos de Atlanta.

Refuerzos de lujo desde el Oriente

Para blindar la nómina, la «Nave» ya cuenta con voluntarios de alto calibre provenientes de su rival en la final, Caribes de Anzoátegui.

Se trata de Hernán Pérez, Jesús Sucre y Aldrem Corredor.

Pérez, tras un rendimiento excepcional en la instancia decisiva, el polivalente jugador se puso a disposición del manager.

Por su parte, Sucre y Corredor manifestaron su interés en sumarse como refuerzos para fortalecer la receptoría y el ataque, respectivamente.