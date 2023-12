La rutina de Ramón Hernández la tarde del lunes no fue muy distinta a la que ha tenido en las últimas dos temporadas con Navegantes del Magallanes. Saltó al terreno del Estadio José Bernardo Pérez de Valencia bajo un ardiente sol, conectó algunos rodados hacia los infielders y lanzó la práctica de bateo. Sólo que, en esta ocasión lo hizo investido como mánager, ya no como coach de banca.

Tras el despido de Miguel Cairo el domingo, el ex receptor de 47 años de edad tomó las riendas de un buque navegando entre los puestos de la Serie del Comodín, con cuatro juegos por debajo de .500 en el récord (16-20).

“Me sorprendió que me hayan ofrecido el puesto, porque yo nunca voy a querer que despidan al dirigente, más aún yo siendo su mano derecha, lo ayudaba en muchas cosas”, dijo Hernández minutos antes de su estreno al frente de la galera. “Siempre es una noticia triste, aún más porque Miguel es mi gran amigo. Hablé con él y me dijo que tomara la oportunidad. porque tenemos un gran grupo de jugadores, con mucho talento. Me deseó la mayor de las suertes”.

Para el cumanés, será su segunda experiencia como piloto en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, luego de la que tuvo en la contienda 2018-2019 con Tigres de Aragua, cuando fue cesanteado tras dejar foja de 10-14.

“Siempre he querido dirigir, porque para mí representa un reto, pero no de la manera como me llegó este año, porque despidieron a un compañero. Ya yo atravesé por esa situación con Aragua, son cosas que pasan”, expresó Hernández. “Siempre me ha gustado dirigir, y ahora que me toca con Magallanes, es una alegría bastante grande, porque fue donde me retiré y gané dos campeonatos”.

Su primer mensaje al grupo de jugadores fue claro y conciso.

“Les dije que estamos en una posición que no es mala, pero tampoco buena (sexto lugar de la tabla de clasificación antes del compromiso). Hay batear con corredores en posición de anotar”, mencionó. “Tampoco hemos lanzado a la perfección cuando es necesario hacerlo y son cosas que pasan en este juego. Unir ambas facetas es esencial para poder obtener una racha de victorias que nos dé tranquilidad”.

Los nautas arrancarán la octava semana de la ronda eliminatoria a 1,5 juegos del cuarto y último lugar que ofrece un cupo directo al Round Robin. Con casi todo el calendario decembrino en frente, aún parece haber tiempo para reencauzar la ruta.

“Mi visión del juego sigue siendo la misma de cuando dirigí a Tigres. Siempre van a decir que el mejor movimiento es el que sale, y yo siempre diré que me gusta ser lo más agresivo que pueda”, afirmó. “Con buena defensa y lanzadores, siempre le darás la oportunidad a la ofensiva de hacer el trabajo y conseguir las victorias”.