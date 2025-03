El pasado domingo 2 de marzo, el reconocido cantante Marc Anthony vivió un incómodo episodio durante su presentación en Colombia.

Mientras deleitaba a sus fans con su música, una botella fue lanzada hacia el escenario, impactando cerca del artista.

Este hecho no pasó desapercibido para Anthony, quien no dudó en expresar su molestia ante el público.

La reacción del artista

Con seriedad y firmeza, el intérprete de éxitos como «Vivir mi vida» detuvo momentáneamente el concierto para dirigirse al responsable del acto.

«Les voy a decir algo. El que me tiró la botella que tenga los cojo**s de decirme quién era… Oíste, no, no, no, aquí no. Siempre les he respetado, amo a Colombia, pero si me tiran algo, ¡pal’ carajo!», expresó el artista, dejando en claro su descontento.

El show debe continuar

A pesar del mal momento, Marc Anthony demostró su profesionalismo al retomar el control de la situación.

Tras unos minutos de tensión, recuperó la sonrisa y continuó con su presentación, entregando la misma energía y pasión que lo caracterizan.

El público, emocionado y solidario, coreó sus canciones y disfrutó de una noche inolvidable, que quedará grabada en sus memorias.

No es la primera vez

Por otro lado, este no es el primer incidente de este tipo que enfrenta el cantante en Colombia. En 2022, durante un concierto en Medellín, también fue golpeado por una botella.

En aquella ocasión, decidió ignorar la agresión y seguir adelante con su show. Sin embargo, esta vez optó por hacer un llamado de atención, dejando en claro que tales actos no son tolerables.

Un mensaje de respeto

Finalmente, el episodio ha generado debate entre los fanáticos, quienes han expresado su apoyo al artista y han condenado el comportamiento irrespetuoso.

Marc Anthony, por su parte, reiteró su amor por Colombia y su público, pero también dejó en claro que el respeto es fundamental en cualquier interacción.