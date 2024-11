El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), segundo en la carrera esprint del Gran Premio de Malasia, se mostró contento por «haber sabido dar la vuelta a la situación», después de un viernes «complicado, al límite».

«El equipo ha hecho un grandísimo trabajo para que me sienta más a gusto, pero incluso así ‘Pecco’ (Bagnaia) y Jorge (Martín) están uno o dos pasos por delante. Pero en el esprint me he sentido cómodo y rápido y he visto que los tiempos iban llegando», comentó Márquez.

«Pecco ha hecho lo que tenía que hacer, que es arriesgar. He visto las dos primeras vueltas en las que Martín estaba abriendo un poco de hueco y Pecco seguramente ha empezado a empujar más, y es lo que tiene la competición y el motociclismo, vas al límite, arriesgas y a veces cometes errores y la pregunta es por qué has arriesgado tanto», explicó.

Y sobre la cancelación de la carrera de Valencia, aseguró que le parece «completamente correcta».

«En mi cabeza no cabía otra opción; ahora mismo, todos los recursos que tengamos en España tienen que ir a todas esas familias y nosotros desde aquí aprovechamos para dedicar este podio a todos ellos».