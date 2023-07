Cuando se trata de poseer un talento excepcional y de adaptarse con maestría al mundo artístico, no se puede pasar por alto a la destacada cantante venezolana, María Gabriela Silva.

Ella es una artista que no solo ha cultivado su pasión por la música, sino que ha demostrado una asombrosa habilidad para reinventarse participando en diversos desafíos, desde concursos de belleza hasta producciones teatrales y musicales.

Su versatilidad y dedicación la han llevado a brillar en múltiples facetas del arte, ganándose el reconocimiento y admiración de su público y colegas, pero por supuesto, su principal fijación es el mundo musical.

En una entrevista exclusiva para Nueva Prensa, María Gabriela Silva se abrió de manera sincera y emotiva, compartiendo sobre su vida, carrera, y revelando sus inspiraciones, desafíos y próximos lanzamientos para darse a conocer un poco más en este pequeño rincón de Venezuela.

«Fiel admiradora de la música de antes»

La canción más reciente de la intérprete es «Amnesia», una versión ranchera del clásico tema de José José.

El motivo detrás de la creación de «Amnesia» surgió del deseo de Silva de cantar una canción que no estuviera tan ampliamente versionada, y para lograrlo, decidió enriquecerla con su característico estilo ranchero, dándole un homenaje al cantante y para conectar con sus raíces.

«Mientras interpreto estas canciones, siento una conexión profunda con mi infancia», expresó María Gabriela. «En mi familia siempre escuchábamos a leyendas musicales como Rocío Dúrcal, José José o Juan Gabriel, quienes siguen siendo mi mayor fuente de inspiración en mi carrera como cantante», confesó.

Experiencia en el mundo artístico

Su participación en el exitoso programa «Yo Sí Canto» la catapultó a la fama. Conquistó al público con su encanto y talento, llevándose el segundo lugar en la competencia. Desde entonces, su carrera ha sido un torbellino de oportunidades y reconocimientos.

«Para mí, todas las experiencias van sumando y aportando. Este programa materializó un sueño que tenía desde niña», contó. «De tres mil personas por lo menos, todo ese cuento de trasnocharse, los filtros para pasar… Y, cuando ya estuve allí, me di cuenta que se estaba cumpliendo mi sueño».

Después de cautivar al público en la televisión, María Gabriela Silva sorprendió al mundo participando en el prestigioso certamen Miss Venezuela Mundo 2013. «Esto surgió de la nada. Yo iba a la peluquería por un cambio de look artístico porque justamente iba a lanzar mi primer tema, pero el estilista me dijo ‘¿Y si participas en el Miss?’ y yo dije ‘¡Bueno!’, todo esto sin saber lo que iba a ser para mí, sin ese afán de quiero ser Miss», relató.

La talentosa artista se refiere al canto como su trampolín para todas las grandes oportunidades que le han surgido a lo largo de su carrera. «Estas experiencias sumaron experiencias muy bonitas a mi carrera, ya que gracias a esto se fueron acercando oportunidades de trabajo, como obras teatrales como a ‘Todo Volumen’, trabajos que me hicieron estar con grandes artistas que siempre admiré».

Más sobre María Gabriela Silva

«Apasionada, elegante, hermosa y avasallante» son solo algunos de los términos con los que la cantante venezolana describe sus emotivas interpretaciones.

Sin embargo, su deseo es ser reconocida no solo por su talento, sino por ser una persona humana con la que sus fans puedan identificarse y sentirse a gusto. Ha logrado conectar con un numeroso grupo de seguidores que la acompañan los fines de semana en sus presentaciones en Lupe, ubicado Caracas, y en el Mariná Resto-bar de Puerto Ordaz durante estos últimos días.

«Quiero que la gente me recuerde por lo que soy. Yo creo que más allá de lo que hago como artista, me gustaría que la gente me vea tal cual soy hasta en escena», explicó. «Que, en pocas palabras, puedan sentir todo de mí en el escenario».

Y es que, detrás de esas hermosas actuaciones, existe una mujer inspiradora dispuesta a seguir luchando por sus sueños, teniendo como principal motor a su mamá y abuela. «Ellas son mi razón para seguir. A veces estoy planeando hacer algo y de una vez solo pienso ‘¿Esto les gustará?’», señaló.

Próximos lanzamientos

María Gabriela está llena de emoción ante la acogida del público. Su entusiasmo la impulsa a trabajar en nuevos temas que serán lanzados pronto.

«Faltan unos arreglos para una canción que saldrá dentro de poco y luego viene otra, porque quiero finalizar el EP que iba a hacer también», informó. Además, la cantante nos comentó sobre la llegada de una versión renovada de un tema conocido por todos, que sin duda encantará a sus seguidores, del cual todavía no ha dado más detalles.

Pero eso no es todo, también nos sorprenderá con su primer tema inédito en el género ranchero, escrito especialmente para ella por un talentoso compositor venezolano. Así que hay muchas cosas emocionantes por venir en su carrera musical.

María Gabriela Silva se ha convertido en un referente también en los artistas venezolanos, inspirándolos a seguir sus sueños y a perseguir su pasión con determinación.

Por último, ella comparte un valioso consejo para quienes aspiran a entrar en el mundo del arte y la música: «Persistir y tener fe siempre». Siguiendo las palabras inspiradoras de Sol Gardez de Venevisión, sugiere mantener los pies en la tierra pero la mente en el cielo, lo que implica luchar, soñar y creer, pero también estar consciente de los sacrificios que implica este camino largo y difícil, pero enriquecedor.