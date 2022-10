Ciudad Bolívar.- En los últimos años los casos de malaria o paludismo disminuyeron hasta en un 50% en el país, y considerablemente su mortalidad, tras el impacto del Covid 19.

Tal apreciación corresponde a la médico infectologo y profesora de la Universidad de Oriente en su núcleo Bolívar (Udo Bolívar), Marisol Sandoval de Mora, en su ponencia “Manejo Clínico de la Malaria Grave” durante las XVI Jornadas de Egresados de Postgrado de la Udo Bolívar.

Tema que llevó al Sexto Congreso Internacional de Malaria, celebrado el 30 de abril en Nicaragua vía online, y donde expuso pormenores de la malaria grave, enfocada en dos aspectos importantes, manejo general del paciente y el uso de drogas antimalaricas especiales.

Para la médico infectologo esa disminución en los casos de malaria no significa que sea netamente positivo, sino que fue algo que se dio debido a la situación de pandemia. “Simplemente las personas no se movilizaban, y obviamente no entraban tanto a las minas, y no se contaminaban con el parásito”, dijo.

Recordó que el estado Bolívar es una región híper-endémica en malaria en Venezuela, en Latinoamérica y el mundo, por ende se producen muchos casos cada año, algunos con mortalidad.

Explicó que “el paludismo en Venezuela, y el estado Bolívar es una de las enfermedades más importantes, porque está ligada a un área ocupacional, explotada como recurso económico, como lo es la minería ilegal, en especial en el municipio Sifontes, kilómetro 88, y alrededores”.

La región siempre será zona de malaria o paludismo, Una picadura del mosquito hembra Anopheles basta para tener la enfermedad, que es prevenible y, también curable.

Paludismo urbano activo

En su ponencia detalló el ciclo biológico de esta enfermedad, partiendo desde la presencia del parásito trasmisor hasta los síntomas y consecuencias que genera en quienes padecen malaria o paludismo.

“Hay dos síntomas esenciales de la malaria; fiebre y escalofríos”, dijo.

Advirtió que la malaria es tan mortal como cualquier otra enfermedad, sino se atiende a tiempo. “Algunos casos de malaria o paludismo pueden evolucionar de manera grave y morir”.

La intención de esta conferencia es alertar a los médicos residentes a prestar toda la atención rápida, continúa y permanente una vez reciban pacientes con malaria grave.

Por años se han registrado casos de “paludismo urbano” en personas que nunca han pisado una zona minera.

Dijo que actualmente en un área periférica de Ciudad Bolívar existen casos de paludismo urbano de manera permanente. Sandoval recomendó a la población realizarse la gota gruesa de presentar fiebre alta y escalofríos constantes. En la ciudad los ambulatorios el Perú, Petra Emilia Moreno y Aceiticos están habilitados a tratar pacientes con paludismo. (Carolina Maffia CNP 9.261 / Foto Yafi)