La elaboración de la hallaca, epicentro de la mesa navideña venezolana, se ha transformado este año en un verdadero esfuerzo económico para miles de hogares.

Adquirir los ingredientes necesarios para confeccionar una producción tradicional de 50 unidades exige una inversión mínima que oscila entre $150 y $200, una cifra que subraya la creciente brecha entre la tradición cultural y el poder adquisitivo.

La barrera mínima de $150 equivale a 38.230,50 bolívares al tipo de cambio oficial del 5 de diciembre, según reseñó Bitácora Económica, aunque el gasto final está fuertemente supeditado al punto de compra de los insumos.

Un presupuesto desbordado

El testimonio de Emilia Andrade, obrera en un colegio, ilustra crudamente la realidad. Andrade había proyectado un gasto de $100 para surtir su cocina, pero un recorrido por el popular Mercado de Quinta Crespo, en Caracas, disparó su presupuesto base hasta los $150.

Esto posiciona el costo unitario de cada hallaca en aproximadamente 3 dólares, duplicando con creces el desembolso de diciembre de 2024, cuando la misma cantidad de ingredientes le costó a Andrade unos $65.

A pesar de su salario mínimo y bonificaciones gubernamentales, reunir el dinero ha sido un sacrificio económico mitigado, solo ligeramente, por descuentos marginales al pagar en efectivo.

La volatilidad de los mercados

La variación de precios entre los mercados agudiza el desafío. La pulpa negra, pieza clave para el guiso, se cotiza a $11 en Quinta Crespo, pero asciende a $15 en el municipio Chacao. En las cadenas de supermercados, el mismo corte fluctúa entre $12 y $14.

Incluso las hojas de plátano, el envoltorio esencial, reflejan esta disparidad: mientras que un paquete procesado y limpio en supermercados cuesta $5, en los mercados populares el kilo puede adquirirse por entre 200 y 350 bolívares. José Pacheco, un vendedor con casi 16 años de trayectoria en el Mercado de Chacao, vaticina un incremento inevitable: «Los precios subirán conforme se acerque la Navidad».

La tradición

Pese a los costes inflacionarios, la hallaca se mantiene firme como un símbolo inquebrantable de la identidad venezolana. Su preparación trasciende lo culinario; se convierte en un acto de resiliencia cultural y, para muchos, en una oportunidad de emprendimiento.

Aquellos que dominan la sazón típica de la época transforman la festividad en un pequeño negocio familiar, ofreciendo la hallaca como un producto premium y asegurando así la preservación de la tradición a través del ingenio económico.