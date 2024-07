Un despliegue mixto de más de 2 mil efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Policía del Estado Bolívar, policías municipales, bomberos y Protección Civil, realizará la custodia del “Mostacho Fest Bachiller 2024”, fiesta de promoción que le regalará el gobierno Nacional a la alumnos del estado Bolívar.

El evento se realizará este miércoles 3 de julio en el estacionamiento del CTE Cachamay, municipio Caroní, y reunirá a 17 mil 899 graduandos de más de 150 liceos de la entidad, así lo informaron la secretaria General de Gobierno, Brizeida Quiñones, y el secretario de Seguridad Ciudadana del estado Bolívar, G/D Colina Reyes.

Para garantizar el despliegue de seguridad necesario, resaltaron la presencia de representantes de las instituciones relacionadas en materia de menores de edad, además, de todo el personal de seguridad ciudadana.

Mostacho Fest con normativas

Ruby Headly, jefa de la Gran Misión Venezuela Joven, detalló que para la actividad contarán con una serie de normativas para garantizar la seguridad e integridad de los graduados.

Enfatizó que estará prohibido el uso de bolsos, morrales, el ingreso de botellas y envases de cualquier tipo.

Talento nacional

La movilización de los estudiantes hacia las instalaciones del CTE Cachamay iniciará a partir de las 2:00 p.m., y el concierto arrancará a las 4:00 p.m., con la presentación de Juan Miguel, Xavi Devine, Sixto Rein, Aran One, Pande Sousa, Gigi Méndez, Zcar y como artista regional, The Same People.

La Gobernación del estado Bolívar garantizara la logística para el traslado de los bachilleres al CTE Cachamay, a fin de que puedan disfrutar del evento musical.