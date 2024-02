Un cambio político en Venezuela sería el mayor incentivo para que los emigrantes residentes en EEUU regresaran a su país, según una encuesta reciente conocida por Bloomberg News.

Más del 65% de los venezolanos consultados que volverían a su país si la oposición gana las elecciones presidenciales de este año.

Menos del 15% dice que volvería a Venezuela si el presidente Nicolás Maduro se asegura un tercer mandato, incluso si la economía mejora significativamente, según una encuesta realizada por la empresa de opinión pública GBAO para la organización sin ánimo de lucro Pax Sapiens, con sede en Washington.

El éxodo masivo de venezolanos y la crisis que desató en las principales ciudades de Estados Unidos impulsaron a la administración del presidente Joe Biden a entablar conversaciones directas con el mandatario venezolano Nicolás Maduro el año pasado.

A finales de septiembre, las dos partes llegaron a un acuerdo secreto que desencadenó la reanudación de los vuelos directos de deportación y la relajación de algunas sanciones, en un intento de mejorar la economía de Venezuela lo suficiente como para frenar el flujo de emigrantes hacia la frontera estadounidense.

Estabilización económica no estimula el retorno

La encuesta de Pax Sapiens concluyó que la estabilización económica de Venezuela por sí misma será insuficiente para el regreso de los migrantes a EE.UU.

Más del 58% de los encuestados estaría dispuesto a volver a casa si economía mejora significativamente, mientras que sólo el 14% lo haría si eso ocurre, pero Maduro sigue en el poder, muestra el estudio.

Los vuelos con venezolanos deportados desde EE.UU. han cesado desde que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la inhabilitación electoral de la candidata María Corina Machado en enero, lo que llevó al Gobierno de Biden a amenazar a Venezuela con nuevas sanciones.

Estados Unidos ha podido devolver a unas 1.800 personas desde octubre, según la organización no gubernamental Witness at the Border.

Sin un cambio político, se espera que la migración continúe y algunos analistas estiman que otros dos millones de venezolanos podrían abandonar el país si Maduro es reelegido.

«La migración no se ha detenido, ni se detendrá», dijo Benigno Alarcón, director del centro de estudios políticos de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. «De hecho, sin un cambio político, habrá otra ola migratoria importante».