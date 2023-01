Como tenía años tal vez que no se observaba, la concurrencia de autoridades deportivas, atletas de diferentes élites y categorías, entrenadores deportivos, representantes de asociaciones deportivas y entes deportivos gubernamentales y no gubernamentales, decantó en una excelente Misa del Deporte que se llevó a cabo este viernes 6 de enero, Día de Reyes, en las imponentes instalaciones del Parque La Llovizna.

Unidas las instancias que promueven deporte como Idebol –Instituto de deportes del estado Bolívar-brazo de promoción atlético en la región, de CVG Fundeporte, y la creada estructura de Imjudeporte Caroní, dependiente de la Alcaldía Bolivariana de Caroní, convergieron en los espacios antes citados para marcar un extraordinario inicio para la cartelera del deporte bolivarense en este que se inicia, año 2023.

La cita arrancó pasadas las ocho y media de mañana en la que el padre Jorge Carreño (Párroco de la Iglesia de San Buenaventura de El Roble) capitalizó y realzó de excelente manera la celebración ecuménica que tenía como centro, amén del Día de Reyes, la celebración de la llamada Misa de deporte, donde la familia deportiva se reúne para agradecer por los logros alcanzados en el pasado ciclo anual, y pide por lo que pueda entregar, Dios mediante, para este 2023.

Una gran asistencia permitió literalmente copar todos los espacios del semiarco de piedra que está formado en frente de la caída natural que de las aguas del Caroní, forma el centro del Parque La Llovizna.

Desde allí, el evento encabezado por el Gobernador del estado Bolívar, Angel Marcano y principales mentores del mundo deportivo, como el profesor Omar Goudett –presidente de Idebol-, el Dr. Zabdi Abel Marcano –presidente de CVG Fundeporte; el Lic. Jorge Piamo de Imjudeporte Caroní –brazo deportivo de la Alcaldía Bolivariana de Caroní-, el presidente de la Fundación Social Cachamay, ex futbolística profesional, Ricardo Duno, quienes marcó referencia, en una actividad en la que destacó la referencia que pautó el padre Carreño sobre la actividad deportiva.

El prelado destacó la esencia del valor del deporte donde destacó “que el deporte une, forma equipo…” además de inferir en otras aseveraciones que “el deporte es un camino que conduce a la paz”, o bien, “que si hay un sentimiento que debemos volcar, con la paz es el deporte, por lo que debemos enarbolar las banderas del deporte, basado ello en la palabra de Dios…” dijo entre otras palabras, a la vez que sentenció que “el deporte es superación…”para cerrar más adelante con un agitado y emocionado: “¡!Qué Viva el Deporte…¡¡” replicado por la concurrencia presente.

También más adelante, en otro de los apartados de la Misa cumplida, Carreño señaló que “el deporte es tan sólido y fuerte como la piedra” señalando una piedra grande que formó parte de la celebración, para cerrar con un “el deporte en Bolívar tiene que ser sólido y fuerte.

Durante la celebración religiosa, quedaron a bien disponer las ofrendas propias de la ocasión en las que atletas, dirigentes, entrenadores y asociados, hacen entrega de galardones, medallas, banderas, etc, como agradecimiento a la labor cumplida en el pasado año, y la esperanza para el que viene.

Fiesta deportiva

“Estamos en una fiesta hoy, Día de la Misa del Deporte, Día de Reyes, desde el Parque La Llovizna, con la fuerza del Caroní, la fuerza de nuestros niños hoy, después de la Misa, de ese mensaje hermosísimo que nos dio el padre (Jorge Carreño), estamos aquí con nuestros niños, iniciando lo que nosotros nos planteamos en el Plan Bolívar Renace para el Deporte, que es la masificación y para que esto se cumpla, es necesario que haya una participación de todos y que se incorporen todas las estructuras de base, desde el territorio, desde la parroquia, desde el barrio y que los niños sean incorporados a una actividad, y en ese caso, está el ciclismo…”

Develó qué para el mes de diciembre, la Gobernación de Bolívar recibió por medio del Gobierno Nacional, un número importante de bicicletas para que fueran incorporadas al sector deportivo de la entidad.

“En Diciembre el Presidente Nicolás Maduro nos mandó un número importante de bicicletas y las dejamos para el Día de Reyes, para qué en una actividad deportiva hermosa, le fueran entregadas a niños de sectores populares, y que además desde ya comiencen a competir, a familiarizarse, a unificarse…”

Dijo además que desde la entidad gubernamental que encabeza, su gestión cree mucho “en que un pueblo unido, donde haya amistad, haya solidaridad, donde nuestros niños puedan competir sanamente y superarse, es lo que necesita el país para salir adelante, es lo que estamos planteando y lo vamos a sostener, no tenemos ningún tipo de dogma político ni ningún tipo de dogma doctrinario, no, es todo el pueblo. Es como dice la frase, masificar el deporte. Unificar a la gente, avanzar con la educación, el deporte y el trabajo como lo fundamental para lograr las metas principales del estado. Eso representa lo transversal al plan de gobierno nuestro, más allá de una obra, más allá de la recuperación de servicios y toda la agenda de trabajo que tenemos, está el ser humano, nosotros creemos profundamente que la sociedad debe ser más humana, y para que sea como tal, tenemos que crear condiciones, y las condiciones se crean dando el ejemplo en ese sentido, aquí estamos todos, juntos, todas las asociaciones, deportistas de muchísimo nivel, algunos inclusive que compitieron conmigo, me duele el deporte, porque yo fue atleta de alta competencia, y por eso lo voy a promulgar siempre…”

CTE Cachamay a puertas abiertas

Uno de los aspectos que salieron a relucir, tiene que ver con el uso que al CTE Cachamay se le está dando a quizás la mayor joya arquitectónica que tiene el estado Bolívar, y que ahora es regentada por la novel Fundación Social Cachamay.

“Vamos a abrir el Centro Total de Entretenimiento Cachamay, para todos los bolivarenses, para todo el estado. Ese CTE ha estado allí, solamente para eventos, inclusive para eventos nacionales y el pueblo, el de a pie, no siente el CTE Cachamay, como de él, entonces nosotros en parte de la masificación del deporte pasa por que el CTE Cachamay forme parte de la agenda, y anuncio desde hoy, que todos los miércoles, va a ver un miércoles deportivo con el Gobernador junto a algún barrio o municipio en una agenda deportiva masiva, para empujar, los liderazgos se hacen para unir, y no para desunir y hay dos cosas que unifican a todo el mundo, que es el deporte y la cultura…”

Marcano aseveró que la actividad cumplida este viernes 6 de enero en el Parque La Llovizna, “se va a hacer en todos los municipios, no solamente en Caroní, iniciamos por aquí, porque es el más grande, pero vamos a Piar, a Angostura del Orinoco, a Bolivariano, a Cedeño, vamos con las bicicletas, a los sectores populares organizados, a entregarles el regalo, pero por sobre todas las cosas, enviar el mensaje que se manda, de unidad familiar, de trabajo en equipo, el deporte nos ayuda a eso, a no ser individualistas, sino a trabajar en función del equipo…”

Recuperación de infraestructuras deportivas

Uno de los aspectos que se tocaron en esta actividad que fue colofón a la llamada Misa del deporte 2023 en Caroní, tiene que ver con la actualidad de las infraestructuras deportivas, de las cuales refirió Marcano que “iniciamos en los sectores populares donde se han recuperado unas 85 u 87 canchas deportivas en el estado Bolívar. El propio CTE Cachamay, se recuperó también, el Gimnasio Hermanas González. Vamos ahora por la recuperación del Complejo de Piscinas de Ciudad Bolívar y del Velódromo de Ciudad Bolívar y estamos construyendo las pistas de Montain Bike o Ciclismo de Montaña en el mismo Parque Cachamay y en Bella Vista y la ley nos obliga a hacer una Ciclo Vía en la carretera, para los ciclistas, una zona, tenemos que construirla en toda la ciudad y vamos a pedir al Consejo Municipal de Caroní, que nos ayude a hacer cumplir con la ley y que nosotros le podamos hacer una vía libre a los ciclistas para que tengan buena seguridad y en buenas condiciones. Y vamos a seguir trabajando, nosotros no podemos hablar de masificación deportiva, sino no hay espacios donde hacerla…”

Variada presencia

Resultaría casi que imposible mencionar a todas las diversas asociaciones, organizaciones, entes, entrenadores, y entes deportivos presentes en el evento, por la cantidad y calidad de los asistentes, gran punto a favor de la convocatoria presentada y a la que respondió una masa deportiva de primer nivel.

Pero destacaron lógicamente el juez Fifa Internacional, Tulio Moreno, el joven juez guayanés que llegó al Mundial de Catar 2022 e hizo historia, y fue de los más solicitados.

También asistió la gran Elvismar Rodríguez, figura del judo femenino del mundo –claro, también conocida como la hija de Uvilma Ruiz- , junto a la guayanesa María Giménez; Harry Gómez, entre otros, la gran leyenda del volibol masculino, quien reapareció por estas latitudes y lo hizo junto a la masa que hizo acto de presencia.

El ex campeón mundial de boxeo, Alexander Muñoz, quien portó orgulloso sus dos cinturones como campeón del mundo en el boxeo, también se mostró entre los asistentes.

El presidente de la Asociación de fútbol del estado Bolívar, Pedro Barros, además de un nutrido grupo de atletas de la empresa Venalum, la más destacada con su presencia en este rubro.

Las Glorias Deportivas del estado Bolívar también dijeron presentes, además de la representación de los Criollitos de Venezuela, capítulo del estado Bolívar.

La Asociación de ciclismo del estado Bolívar, del Montain Bike y de movimientos deportivos populares, así como la Fundación Ciclo Vía del estado Bolívar, qué a los anuncios regionales realizados, tendrá acción y de la buena en este año y que se presentó con su presidente Oscar Tillero; Alexis González como ocal y Carolina Rodríguez como secretaria. La asistencia también la tomó Ennio Díaz, que a sus 80 años, sigue mostrándose en el mundo del ciclismo montañero.

El gran Erick Urbaneja, considerado como uno de los lanzadores de softbol en la historia de nuestro país, fue parte de la crema y nata deportiva que se hizo presente.

Sidor también se sumó a la fiesta, con atletas y especialmente su jefe de deportes, Franco Francis, que de seguro ya trabajan para volver a montarse en lo más alto del podio de los Interempresas.

La esgrima y el ajedrez también acudieron al llamado, así como las pesas y tal kwondo, entre, como ya mencionamos, tantos asistentes de una gran mañana deportiva guayanesa.

La jornada se cerró con la entregas de cientos de bicicletas a sectores de bajos recuerdos, y a través de organizaciones deportivas populares, ganadas al esfuerzo de hacer deporte, para hacer patria, quienes concurrieron al circuito preparado en el propio Parque La Llovizna, para comenzar a sentir la alegría de la competencia en los «caballitos de hierro».