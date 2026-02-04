En un contundente pronunciamiento a través de sus plataformas digitales, Maya Berry Spear, hija de la recordada actriz Mónica Spear y el empresario Thomas Henry Berry, manifestó su rechazo categórico ante la proliferación de contenidos generados mediante Inteligencia Artificial (IA).

La adolescente de 17 años alzó la voz contra la creación de imágenes y narrativas fabricadas que pretenden emular la presencia de sus padres, calificando esta tendencia como una intrusión inaceptable en su vida privada, explica El Nacional.

El dolor detrás de la pantalla

La única sobreviviente del trágico suceso ocurrido en enero de 2014 fue enfática al describir el impacto psicológico que estos archivos digitales causan en su bienestar. Según sus propias palabras, ver momentos «fabricados» que carecen de una base real no solo es inútil para procesar una pérdida, sino que resulta profundamente dañino.

La joven sentenció con una frase que resonó con fuerza en la opinión pública: «Por favor, déjenla morir», haciendo un llamado a preservar el descanso de su madre lejos de las manipulaciones algorítmicas.

Privacidad y estabilidad emocional

Actualmente radicada en México con su familia adoptiva, Maya explicó que la exposición de supuestos recuerdos socava su estabilidad emocional. Para ella, estas prácticas obligan a una confrontación constante con traumas que prefiere resguardar en la intimidad.

Como opositora moral del uso de estas herramientas para recrear a personas fallecidas, Berry Spear subrayó que nadie tiene el derecho de especular sobre lo que su madre pensaría o sentiría respecto a estas publicaciones, defendiendo que la voz de la actriz pertenece exclusivamente a su legado familiar.

Un llamado a la empatía colectiva

Finalmente, el mensaje de Maya concluyó con una exigencia de cese inmediato a la difusión de este material visual.

La joven solicitó a los usuarios de redes sociales y creadores de contenido un ejercicio de empatía y respeto hacia su proceso de sanación, el cual intenta llevar a cabo lejos del escrutinio público y las distorsiones de la tecnología moderna.