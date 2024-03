La dirigente de Vente Venezuela María Corina Machado pidió a los partidos políticos de oposición que mantengan su confianza en ella como la futura candidata de la unidad de cara a los próximas elecciones presidenciales del 28 de julio.

De acuerdo con una publicación realizada por el Presidente y director del Diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, a través de la red social Twitter (X), Machado sostuvo un encuentro en el estado Carabobo con dirigentes de varias organizaciones políticas a quienes les cuestionó la insistencia de conocer si nombrará un candidato sustituto para la contienda electoral.

En el extenso post Otero narró cómo transcurrió la reunión con precisión de detalles:

«He recorrido el país y en ningún pueblo y ciudades la gente me hace esa pregunta, por qué ustedes la dirigencia de los partidos son los que la hacen, habría preguntado Machado a las personas que la acampaban», según relató Otero.

Según el Presidente de El Nacional, la líder de la oposición hizo énfasis en el interés de los partidos en conocer cual será el próxima paso que tomará para inscribir su candidatura, pese a estar inhabilitada, por lo que solicitó a los dirigentes políticos a mantenerse en la lucha.

El pueblo llano confía en que me voy a inscribir, ¿por qué ustedes no? Confíen en mí, luchemos para que los delincuentes del gobierno no consuman ese adefesio legal de las inhabilitaciones, dijo.

María Corina mencionó que la población venezolana pide que ella sea la candidata, por lo que buscará la manera de cumplir con lo que la gente quiere. «Tiene que ser la que pida el pueblo, que de paso no aguanta más traiciones».

Por último, según relata Otero, la exdiputada señaló que si levanta la mano a un candidato que la sustituya, la población podría sentirse traicionada e indicó que por ahora no dará detalles de lo que tiene previsto hacer en los próximos días respecto a la posibilidad de inscribirse en el CNE.

Confíen en mí, yo se lo que voy a hacer, pero no lo voy a decir. Lo que también sé, es que yo tampoco voy a aceptar más traiciones, sentenció.