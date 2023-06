El Inter Miami confirmó el fichaje del argentino Lionel Messi, que dejó al París Saint Germain tras dos temporadas y descartó opciones de regresar al Barcelona o de firmar por el Al-Hilal saudí.

El Inter Miami publicó un vídeo en sus redes sociales en el que se recopilan las decenas de informaciones circuladas en los últimos meses en los medios internacionales sobre el futuro de Messi, que pareció por momentos muy cerca del fútbol saudí.

El vídeo termina enseñando una ‘M’ de Messi y el ‘sí’ con tilde, para simbolizar la decisión tomada por el campeón del mundo con Argentina.

La MLS estadounidense también celebró la llegada de Messi con un mensaje en su cuenta de Twitter en el que asegura que el «más grande siempre está aquí, bienvenido a la MLS Lionel Messi».

Poco antes, Messi anunció su deseo de firmar por el Inter Miami en una entrevista concedida a los diarios catalanes Sport y Mundo Deportivo.

«Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia», aseguró el argentino.