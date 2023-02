La Ópera Metropolitana de Nueva York (Met Opera) anunció una programación marcadamente contemporánea y que refleja su búsqueda de nuevas audiencias con obras nuevas que abordan temas raciales y con la incursión del español por primera vez en casi un siglo.

La institución, que intenta modernizarse para superar su crisis económica provocada por la pandemia de covid-19, propone para la temporada 2023-2024 un repertorio en el que un tercio de las óperas son recientes con el objetivo de atraer a unas «audiencias más jóvenes y diversas», según un comunicado.

La inauguración de la temporada será el 26 de septiembre con «Dead Man Walking», de Jake Heggie, la obra contemporánea más popular de las últimas dos décadas, con una reinterpretación de Ivo van Hove que no llegó a presentarse en 2020 debido a la suspensión de las actividades culturales por la pandemia.

Entre las obras nuevas también está «X: The Life and Times of Malcolm X», de Anthony David, sobre la historia del activista negro asesinado y protagonizada por el barítono Will Liverman, que ya triunfó en otra ópera de tema racial, «Fire Shut Up in My Bones», también incluida en la temporada por su éxito.

Y una las piezas estrella, especialmente para el público hispanohablante, será la conocida ópera «Florencia en el Amazonas», de Daniel Catán, en la nueva producción de Mary Zimmerman con las sopranos Ailyn Pérez y Gabriella Reyes en los papeles centrales.

Nuevas obras

Completan la selección de seis obras nuevas «El Niño», reinterpretada por la directora Lileana Blan-Cruz, y las aclamadas «Fire Shut Up in My Bones», de Terence Blanchard, y «The Hours», de Kevin Put, que tuvieron una gran acogida entre las nuevas generaciones que busca la institución.

«El futuro de la ópera se apoya en un reajuste entre los clásicos y los nuevos trabajos con los que la gente se pueda sentir identificada», dijo en la nota Peter Gelb, su principal responsable, quien aseguró que también están cubriendo «las necesidades de los amantes de la ópera» de toda la vida.

En ese sentido, la programación incluye clásicos como «Carmen», de Bizet, y «La Forza del Destino», de Verdi, así como relanzamientos de otras piezas de Verdi como «Nabucco»; «Madame Butterfly», de Puccini; «Romeo y Julieta», de Gounod, y «La flauta mágica», de Mozart, para la época navideña.