Las selección mexicana eliminó este viernes a la de argentina en la tanda de penaltis (4-5), en los dieciseisavos de final del Mundial sub-17 de Catar, donde también cayeron Estados Unidos, Colombia y Paraguay superados por Maruecos, Francia y Brasil, respectivamente.

México, que pasó de fase de grupos como octava mejor tercera, planteó un serio partido ante una Argentina que había hecho pleno de victorias hasta el momento. Ramiro Tulian adelantó en el minuto 9 a la Albiceleste pero Luis Gamboa con un doblete puso por delante a los mexicanos.

Fernando Closter empató el encuentro cuando todo parecía perdido para Argentina (m.87), pero en la tanda de penaltis le tocó cruz al cuadro que dirige Diego Placente. México jugará con Portugal en octavos, ya que los lusos eliminaron a Bélgica en su eliminatoria tras vencer por 2-1.

Estados Unidos – Marruecos

Estados Unidos, por su parte, también dijo adiós a la competición desde los once metros, tras el 1-1 en los 90 minutos, con un 3-4 para Marruecos gracias a las paradas de Bellaarouch a los lanzamientos de Cooper Sánchez y Maxi Carrizo.

‘Los Leones del Atlas’ se la jugarán contra Mali, ganadora ante Zambia por 1-3, en la próxima ronda.

Francia y Brasil se enfrentarán

Colombia tampoco formará parte de las eliminatorias de octavos de final, ya que perdió por 2-0 ante Francia, con los goles de Valero (m.14) y Mounguengue (m.90+4).

La selección gala jugará contra Brasil.

La ‘Canarinha’ también estará en la próxima cita, porque superó en la tanda de penaltis a Paraguay por 5-4 después del 0-0 en el tiempo reglamentario.

Irlanda y Suiza se verán en los octavos

También se disputaron el República de Irlanda-Canadá, con victoria desde los once metros de los locales por 9-8 tras el 1-1 en el marcador, y el Suiza-Egipto (3-1). Ambas ganadoras se verán las caras en octavos.

Una jornada de dieciseisavos se completará el sábado con los ocho enfrentamientos restantes, entre ellos el de la vigente campeona, Alemania, con Burkina Faso.

Además, Senegal jugará con Uganda, Croacia frente Uzbekistán, Italia con la República Checa, Japón frente a Sudáfrica, Venezuela ante Corea del Norte, Inglaterra con Corea del Sur y Austria frente a Túnez.