el esperado largometraje venezolano «Mi Novia Otaku», dirigido por Edio Raven, está listo para su lanzamiento el 28 de septiembre en minoviaotaku.com y Amazon Prime Video, según reseñó el canal de televisión nacional Venevisión.

Mi Novia Otaku narra la historia de Manuel Cavalier, un talentoso creador de cómics japoneses que oculta su identidad en línea hasta que es descubierto por Eugenia Rangel, una apasionada influencer otaku.

La película celebra la cultura japonesa y destaca la gastronomía, ecología y zoología nipona con una calidad visual aclamada. Además, es pionera al poner en primer plano a la comunidad otaku venezolana.

La película, a través de una emotiva trama romántica, promueve valores de inclusión, tolerancia y respeto hacia diversas expresiones artísticas en Latinoamérica.

También lanza un mensaje de reflexión para aquellos que ocultan sus talentos debido a la presión social y familiar.

Cine independiente

Este proyecto independiente es la ópera prima del director Edio Raven, quien se formó en la Universidad del Sur de California, compartiendo la misma institución con cineastas de renombre mundial como George Lucas (Star Wars) y Ron Howard (A Beautiful Mind).

El filme es protagonizado por Miguelangel Hidalgo y Karla Vieira, los cuales están en los papeles principales de Manuel y Eugenia.

«Fue un desafío personal explorar el mundo otaku, no solo durante la filmación, sino desde el proceso de selección de casting. Me entregué por completo a este personaje, que es completamente diferente a todo lo que he hecho hasta ahora», manifestó Karla Viera sobre el desafío que representó interpretar a Eugenia.

Por otra parte, Miguelangel Hidalgo habló sobre su papel como Manuel en la película.

«Es una gran responsabilidad porque este personaje representa toda una cultura y una comunidad muy grande. Hasta ahora, es el desafío más grande de mi carrera artística debido a la complejidad del tema y lo que significa honrar a la comunidad otaku», dijo.

Asimismo, el director Edio Raven expresó su sorpresa y gratitud por la participación de Karla Vieira en el proyecto.

«Karla ha tenido roles destacados en producciones importantes, y nunca imaginé que se uniría a este proyecto. Después de conocer su trabajo y su entusiasmo por la película, y al verla en el casting, me siento afortunado de contar con ella».

Impulso hacia la globalización del cine nacional

Mi Novia Otaku destaca por su enfoque en la internacionalización del cine venezolano a través de la distribución en plataformas de streaming, una estrategia poco común en las películas de Venezuela.

Desde su lanzamiento, la película ha llegado a múltiples países.

Raven enfatizó la importancia de que los productores de cine independiente asuman la promoción de sus películas como una marca propia.

Con la orientación de Anderson Acosta, productor ejecutivo y experto en marketing, «Mi Novia Otaku» busca establecer un precedente en la industria cinematográfica venezolana al dirigirse al público juvenil otaku en el mundo digital. La película rinde homenaje a las generaciones que crecieron viendo populares series de anime como Dragon Ball.