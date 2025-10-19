La ciudad de Miami, en Florida, conmemorará el centenario del nacimiento de la cantante cubana Celia Cruz, la próxima semana, con homenajes que van desde una fiesta de cumpleaños hasta una misa en la Ermita de la Caridad y un concierto sinfónico.

El acto más destacado será el martes 21 de octubre, fecha de nacimiento de la cantante, día en el que la Fundación Celia Cruz convocó una misa de conmemoración en la Ermita de la Caridad, un santuario nacional dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba.

Bajo el lema ‘Unidos por Celia’, la ceremonia recordará “con gratitud y alegría” el legado musical y humano de la cantante, quien tuvo una conexión especial con Miami. El Museo de los Zapatos de Miami celebrará en la víspera, el lunes, el cumpleaños de la ‘Reina de la salsa’ con música.

En el mismo espacio, durante todo octubre se exhibe la muestra ‘Dancing Shoes: A Legacy in Motion’, que rinde homenaje a una de las facetas más reconocibles de Celia Cruz: su relación con el vestuario y, especialmente, con sus zapatos.

La exposición reúne calzado original de la cantante, diseñado por su zapatero, el mexicano Miguel Nieto, entre las décadas de 1960 y 1970. El ciclo de homenajes continuará el 22 de noviembre con el concierto ‘Celia Sinfónica’ en el teatro Ziff Ballet Opera House, donde la Orquesta Sinfónica de la Universidad Internacional de Florida (FIU) reinterpretará los temas más conocidos de la cantante.