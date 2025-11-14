El nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, quien asumió el cargo hace cinco días, juramentó este jueves a un nuevo alto mando militar y advirtió que “no es fácil lo que viene”, al referirse a los retos que enfrenta el país.

En la sede de Gobierno en La Paz, Paz anunció que las Fuerzas Armadas tendrán una fuente propia de ingresos gracias a la entrada del país en una “nueva era de bonos de carbono”, que se espera genere 25.000 millones de dólares en los próximos 20 años. “Tenemos que hacer una defensa del medioambiente para que los bonos generen un retorno”, indicó el mandatario.

El presidente nombró al general Víctor Hugo Balderrama como jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Alejandro Alarcón Antezana como comandante general del Ejército; Sergio Armando Lora Araoz al mando de la Fuerza Aérea y Ernesto Adalid Amparo Palma al frente de la Armada.

Balderrama aseguró a Paz que la institución militar actuará con “transparencia, humildad y certeza” para cumplir las expectativas. Paz resaltó que, bajo su Gobierno, las Fuerzas Armadas tendrán “sus propios procesos y fuentes de ingreso”, a diferencia de los últimos 20 años bajo el MAS.

El mandatario también anunció planes para proyectar a las Fuerzas Armadas de Bolivia en el mundo, mediante colaboraciones académicas y entrenamientos con “países amigos”.

Bolivia atraviesa una crisis marcada por escasez de combustible, falta de dólares y una inflación intensa, desafíos que el presidente busca enfrentar con reformas y apertura internacional.