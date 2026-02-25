Miguel Cabrera ya no castiga la pelota en el plato, pero su sabiduría ahora será el arma secreta de la selección. Este domingo 1 de marzo, «Miggy» se pondrá el uniforme de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol, pero esta vez con un rol distinto: entrenador de bateo.

No estará solo en esta misión. Trabajará codo a codo con otro histórico, Víctor Martínez, formando un «dúo dinámico» de asesores que cualquier equipo envidiaría.

Cabrera tiene claro que, a este nivel, el talento físico sobra. Por eso, su plan de entrenamiento se enfoca en «el juego de ajedrez» mental: enseñar a los jóvenes a controlar la adrenalina y no desesperarse y saber exactamente cómo los va a atacar el lanzador rival.

«Durante el juego, olvida las estadísticas y concéntrate en jugar con intensidad», asegura la leyenda.

«Estoy emocionado. Espero dar lo mejor de mí para guiar a nuestros bateadores y que logremos avanzar a la segunda ronda», comentó Cabrera con su clásica sonrisa.

Mientras espera su entrada segura al Salón de la Fama en tres años, Miguel prefiere estar en el terreno, compartiendo los secretos que lo llevaron a los 3,000 hits y 500 jonrones. Para los bateadores venezolanos, tener a su ídolo dándoles consejos en el dogout es, sencillamente, un lujo de Grandes Ligas.