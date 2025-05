Milan y Sasha, hijos de la reconocida cantante colombiana Shakira, hicieron su primera aparición como artistas independientes durante la gala oficial de la fundación Let It Beat, celebrada el pasado 8 de mayo en Miami.

En un evento cargado de emoción, los jóvenes demostraron su talento como cantantes, músicos y bailarines, recibiendo ovaciones del público y generando una ola de reacciones en redes sociales, explica Diario 2001.

El respaldo de su madre en un momento especial

Shakira, quien hizo una pausa en su gira mundial para acompañar a sus hijos, se mostró visiblemente emocionada y orgullosa durante toda la presentación.

La artista compartió en sus redes sociales su felicidad por el logro de Milan y Sasha, destacando su participación en las canciones The One y It’s All For You, donde Milan brilló en la batería y Sasha en la interpretación vocal.

Un proyecto que impulsa nuevos talentos

La gala de la fundación Let It Beat, respaldada por Sony Music Latin y producida por Guillermo Vadalá, tiene como objetivo promover la música como herramienta de transformación social.

En este contexto, los hijos de Shakira participaron en el programa Next Generation of Artist, que busca impulsar jóvenes talentos de entre 10 y 20 años.

Un futuro prometedor en la música

El álbum debut del proyecto, All For You, que incluye 12 temas en inglés, ha superado las 160 mil reproducciones en su primera semana.

Con el estreno mundial del videoclip de The One programado para el 11 de mayo, se espera que este sea el inicio de una prometedora carrera musical para Milan y Sasha, quienes ya habían participado junto a su madre en la canción Acróstico, pero ahora se presentan por primera vez en solitario.