El presidente argentino Javier Milei expresó «enorme alegría» por el triunfo del ultraderechista José Antonio Kast en las presidenciales chilenas, viéndolo como «un paso más» regional por la vida, libertad y propiedad privada.

«Vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y nos libere del yugo opresor del socialismo del siglo XXI», escribió en X, encabezando con «la libertad avanza» y su lema «viva la libertad carajo».

El mensaje fue replicado por su Gobierno: canciller Pablo Quirno, jefe de Gabinete Manuel Adorni y senadora Patricia Bullrich, quien celebró «un proyecto de cambio, orden, seguridad y defensa de la propiedad, lejos del dañino comunismo latinoamericano».

Kast se impuso con amplio margen sobre Jeannette Jara (83% escrutado), primer pinochetista en La Moneda en democracia. Promete expulsión masiva migrantes, tipificar migración como delito y cárceles máxima seguridad para narcos. Cancillería argentina enfatizó relación bilateral como «faro de libertad» desde Cono Sur.

