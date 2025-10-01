Mostrando un fútbol práctico nuevamente, el mismo que le permitió arrancar con cuatro victorias al hilo, la tropa de Millonarios FC alcanzó su quinta victoria de la Copa Clausura 2025 de la Liga Súper Máster Unión de Ciudad Guayana, al vencer por 2-0 al vigente subcampeón Unare FC.

“Una victoria mañanera” bien podría calificarse al encuentro que arrancó sobre las 7:26 am y que tuvo al jugador Rodrigo “El ruso” Caldera, nuevamente la carta de gol del elenco que dirige el técnico Sabas Marín, mientras que amplió la cuenta en la pizarra Edmir Castellanos.

La victoria de Millonarios FC les permitió ampliar a tres puntos su ventaja en la punta del torneo, ya que llegó a 15 puntos por 12 de Lyon que también goleó en su presentación dominical, y mantener su condición de invicto en el torneo.

Los consentidos de Luis Lyon tuvieron una gran jornada y sorprendieron con su fútbol ofensivo, al debutante Atlético Guayana que venía bien en el torneo, pero que se vio rebasado en los ataques por los costados primordialmente, para asestarle un 5-1 categórico con el que perdió el invicto.

Hay que destacar que pese al marcador presentado, la diferencia en la pizarra no fue la que el partido presentó, sobre todo por las ocasiones que tuvo el elenco del Atlético Guayana de Domingo Muccio, que no pudo aprovechar.

En los goles destacaron Gustavo “Stalin” Martínez con un par de anotaciones, Carlos “El Chavito” Guerra, René Diamo y José Rodríguez mientras que Jhonny Muñoz descontó para los guayaneses que hicieron votos para superar este trago amargo y volver a transitar la ruta de la victoria.

Con el triunfo “los leones del fútbol” se amarraron en el segundo lugar de la tabla, con 12 punto en su haber, a tres de los líderes Millonarios FC, mientras que los guayaneses ahora son cuartos con once puntos.

Dudelca con recuerdo para Duque

Manteniendo un legado bien importante, que dejó el recordado Cristian Duque, el cuadro de Dudelca logró una sobresaliente victoria al batir por 2 tantos a 1 al campeón en ejercicio, Colinas de Unare.

Los goles de la victoria del elenco vencedor, fueron marcados por intermedio de Abiel “Pasticho” Medina y Wilmar “Canibal” Grini, mientras que por los derrotados, marcó el tanto de la honrilla Anderson Fonseca.

El recordatorio para Duque prevalece de la mano de la actual presidenta y dueña del club, Yurmarys Figuera, quien vale la pena recordar funge actualmente como vicepresidenta de la Liga Unión.

Los Llaves se hicieron más panas de verdad ante Villa Colombia, a la que vencieron en un trepidante cotejo, dos goles por uno.

Los tantos fueron obra de Eduardo García y Jesse Hoep, por el elenco ganador, mientras que Yovainnnis Vallejo marcó el gol de la honrilla.

Con esta victoria Dudelca llegó a siete puntos, colocándose en el puesto ocho de la tabla de posiciones.

Dos empates en la tanda dominical

En otros encuentros la paridad se hizo presente en el marcador, primeramente con la igualdad sin goles entre Galácticos y Tigres, mientras que en un cotejo jugado incluso en muchos de sus minutos bajo un torrencial palo de agua, los equipos de Sur Aeropuerto y Huracán sellaron paridad a dos goles.

Los tantos fueron anotados por intermedio de Yorvis Afanador y Edward Márquez por Sur Aeropuerto y por los huracanados anotaron Félix Márquez y Jaime López.

El partido incluso hubo de ser interrumpido a la espera de que el buen drenaje que posee la cancha, hiciera su trabajo, para que pudiera finalizarse el compromiso, eso sí, prácticamente bajo la noche dominguera.

Dato para no dejar de pasar por debajo de la mesa, el hecho de que Huracán es junto a Millonarios los dos únicos invictos del campeonato.

Intensa jornada para el domingo 5 de octubre

Para este domingo 5 de octubre se estará jugando otra intensa jornada de la Copa Clausura 2025 de la Liga Súper Máster Unión, que arrancará con el segundo en la tabla, Lyon enfrentando al tercer en discordia Huracán, en el ya acostumbrado “fútbol de madrugada”.

Sobre las 9:20 am, los colistas del campeonato Fénix y Tigres, se toparán en un partido vital para intentar la remontada y comenzar a salir de sus puestos actuales de la tabla de clasificación.

Semilleros, sexto con 9 puntos jugará ante Sur Aeropuerto, éste en puesto doce con dos puntos a las 11:10 am, mientras que en lo que se antoja como un duelo intenso, el líder Millonarios, primero con 15 puntos enfrentará a Dudelca, octavo con siete puntos, a partir de las una de la tarde.

Los Llaves que tienen siete puntos y están en la casilla nueva se las verá con el campeón Colina que es séptimo con 7 puntos, cerrando la fecha Atlético Guayana, tercero con 11 puntos, que chocará ante Villa Colombia que ya es quinto en la tabla con 10 unidades.