Este viernes 31 de mayo en las instalaciones del Estadio de Ferrominera Orinoco iniciará la Gran Final de la Liga Superior de sóftbol rápido entre los equipos Toros de Bolívar y Mineros del Sur.

Mientras que el día sábado la serie decisiva se mudará al Estadio Thomas Diamond de Ciudad Bolívar dónde se realizarán los juegos restantes de esta gran final.

Cabe destacar que se tratará de una final en la que el campeón se coronará tras ganar tres de cinco encuentros.

Así llegaron los finalistas

Después de una ronda eliminatoria dónde Mineros logró 6 victorias y una derrota aseguró el primer lugar y Toros logró 4 triunfos y 3 derrotas para asegurar el segundo puesto.

El equipo Indios de Guayana se quedó en el camino donde solo logró un triunfo en ocho salidas.

Refuerzos

En la final se sumaron dos piezas por equipos del equipo eliminado y en la primera escogencias el equipo Mineros seleccionó a Manuel Abreu y Toros a Freddy Brito.

En la segunda ronda Toros seleccionó a Diosbert Pérez y Mineros a Jeider Jiménez.

Sustitución de Lujo

Por su parte, el equipo Mineros del Sur anuncio a última hora la sustitución de uno de sus lanzadores foráneos y ahora contará con Maikel Pimentel que viene a cubrir el puesto de Luis Colombo.

Recordemos que Pimentel es el número 1 del país en estos momentos y será de gran relevancia la participación de este lanzador en esta naciente Liga.

Cronograma de juego

Viernes 31 de mayo

5:00 pm Mineros vs Toros

7:00 pm Toros Vs Mineros

Estadio de Ferrominera (Puerto Ordaz)

Sábado 1 de junio

10:30 am Mineros vs Toros

12:30 pm Toros Vs Mineros (de ser necesario)

02:00 pm Mineros vs Toros (de ser necesario)

Estadio Thomas Diamond (Ciudad Bolívar)