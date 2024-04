Recordó que todos en conjunto, para realizar un supuesto desfalco a la nación, utilizaron un conglomerado de sociedades mercantiles que servían para legitimar el dinero robado, por medio de la adquisición de cripto-activos; bienes muebles e inmuebles, e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario».

Se cobraban comisiones en todo el proceso de comercialización, y se solicitaban dádivas para garantizar acceso a los contratos. Los fondos públicos robados se utilizaban para la especulación financiera e inmobiliaria. Estos productos se vendían además por debajo del valor de mercado. Una vez comercializados los productos asignados ilegalmente, los pagos no ingresaban a Pdvsa, sino que se distribuían de forma arbitraria y criminal entre los involucrados», informó el Fiscal.Además, indicó: «Yo para nada descarto que en la trama de conspiración política hayan otros factores radicales implicados, Hoy no me corresponde decir esos nombres, pero tenemos registros de llamadas telefónicas y contactos con Samark López».