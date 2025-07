El ministro de Economía y Finanzas de Perú, Raúl Pérez Reyes, presentó este miércoles una denuncia contra el funcionario Ranjiro Nakano y el empresario Saúl Yabar por los delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias simulado por vincularlo con coordinaciones irregulares para favorecerlos en la adjudicación del proyecto de irrigación Olmos Tinajones, tras la salida de la brasileña Odebrecht.

En mensajes compartidos en su cuenta de la red social X, el ministro de Economía informó que ha presentado la denuncia contra Nakano y Yabar por haberlo vinculado en actos de corrupción que «afectan la correcta administración pública y desprestigian» su imagen y el cargo que ostenta.

La denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial Penal especializada en delitos de corrupción de funcionarios en Lima responde a un audio difundido por el presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, en el programa dominical Panorama en el que ambos acusados hablan sobre las supuestas coordinaciones con el titular de Economía para lograr la contratación de la empresa IEGESA en el proyecto.

Nakano es presidente del Consejo Directivo del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), dependiente del gobierno regional de la norteña región de Lambayeque, mientras que Yabar es gerente general de IEGESA.

El ministro peruano atribuyó la vinculación a un «directo interés de afectar la continuidad del PEOT» que beneficiará a la población de Lambayeque, tras el final del contrato de la firma brasileña Odebrecht en el manejo del proyecto agroindustrial del norte del país.

«No me he reunido, no me reuniré ni coordinaré jamás con quienes pretendan beneficiarse a costa del Estado», agregó Pérez Reyes en su mensaje compartido en X.

El titular de Economía aseguró que el próximo 26 de septiembre, el Proyecto Olmos «seguirá adelante» bajo gestión del PEOT, «con respaldo técnico, legal y financiero del Estado», mientras que la oficina estatal de inversiones ProInversión realiza el concurso público para tener un nuevo concesionario.

El Gobierno peruano confirmó este mes que el proyecto de irrigación e hidroenergía estará a cargo transitoriamente de la presa Limón, a través del PEOT, la cual abastece de agua a los campos agrícolas de Olmos, una de las zonas de mayor producción agroindustrial en el país.