La delegada de Jamaica en el Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, muestra signos de franca mejoría en el hospital, cinco días después de sufrir una caída durante la competición preliminar del certamen, según informó el presidente del concurso de belleza, Raúl Rocha.

En Instagram, el empresario mexicano publicó un comunicado para «abordar las especulaciones recientes» sobre el estado de salud de Henry, de 29 años, quien cayó desde un metro de altura en un orificio del escenario, al término de su desfile en traje de gala.

«Durante los últimos días ha habido momentos difíciles y preocupaciones inesperadas. Sin embargo, gracias a la excelente atención médica brindada, cada problema se resolvió con éxito. Hoy nos complace compartir que el último informe médico confirma que se encuentra en buen estado de salud y próxima a que le den de alta», dice el escrito.

Rocha, que aseguró que la candidata no tenía huesos rotos, subrayó que la organización Miss Universo (MUO) «mantiene estricta discreción con respecto a los detalles específicos» del estado de la aspirante, después de que el fin de semana se conociera que estaba bajo cuidados intensivos en Bangkok.

«Estos (detalles) deben comunicarse solo en el momento apropiado y únicamente a discreción de la familia o por la propia candidata», sostuvo.

Según el comunicado, la MUO «ha asumido al cien por ciento todos los gastos relacionados» con este incidente, incluyendo el alojamiento de la familia de la candidata en un hotel cerca del hospital, nuevas reservas de boletos de avión, servicios de transporte y «personal dedicado para acompañar y asistir a la familia durante todo este proceso».