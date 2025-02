La Miss Venezuela 2014, Mariana Jiménez, ha compartido un relato personal sobre su difícil experiencia de salud después de dar a luz a su bebé. A pesar de haber tenido un embarazo saludable y un parto natural sin complicaciones, Jiménez experimentó intensos dolores de cabeza y otros síntomas preocupantes que la llevaron a buscar atención médica.

«Tuve el mejor embarazo de la vida», dijo Jiménez en su testimonio, «en el momento que di a luz, que fue parto natural, fue lo máximo, mi doctora que amo y adoro se comportó increíble». Sin embargo, después del parto, comenzó a experimentar fuertes dolores de cabeza que no se aliviaban con el tratamiento inicial.

«Los doctores pensaron que era lo de la epidural y me pusieron tratamiento por dos días», explicó Jiménez, «cuando llegué a mi casa no se me pasaba, seguía con dolor de cabeza, todo el tiempo, era horrible». Los síntomas persistieron e incluso empeoraron, incluyendo fotosensibilidad y dolor de espalda.

Resultados

Después de varias visitas médicas y pruebas, los doctores descubrieron que Jiménez tenía un coágulo de sangre en la parte posterior del cerebro, lo que explicaba sus fuertes dolores de cabeza. La condición requirió medicación y reposo absoluto, lo que afectó su capacidad para disfrutar plenamente de la maternidad y amamantar a su bebé.

«Es un dolor horrible, yo estaba agotada», confesó Jiménez, «cuando hablé con una neuróloga y me explicó todo lo que tenía, me estoy ya medicando para ver si este coágulo se va». A pesar de los desafíos, Jiménez ha expresado su gratitud por el apoyo de su familia y amigos, así como su determinación para superar esta difícil etapa.

«Gracias a Dios tengo una familia increíble, todos mis amigos estuvieron ahí apoyándome», dijo Jiménez, «soy muy fuerte, tomo muchísima agua, las oraciones, eso me ayudó, el dolor de cabeza ha bajado muchísimo, la foto sensibilidad también».

En su mensaje, también ha querido enviar un mensaje de aliento y esperanza a otras madres que puedan estar pasando por situaciones similares. «A todas las mamás que han pasado por algo así, les mando un abrazo fuerte, oración y les pido que tengan mucha fe», expresó Jiménez.