El español Christian Mosquera, del Arsenal, no dio muchas pistas sobre su futuro internacional, sobre si elegirá España o Colombia, y dijo que él está muy tranquilo y que su intención es seguir trabajando en el club para que lleguen cosas importantes.

El central español fue titular en el triunfo del Arsenal por 3-1 contra el Bayern de Múnich y después atendió a los medios españoles en el Emirates Stadium para comentar el favoritismo de los ‘Gunners’ en esta Champions League.

«Nosotros no nos centramos en eso, al final, eso os lo dejamos a vosotros y a los aficionados, que se encarguen de comentar eso. Nosotros estamos centrados en lo que depende de nosotros, trabajar y conseguir buenos resultados. Es normal que los aficionados tengan la ilusión de conseguir grandes triunfos, pero estamos en noviembre y queda mucha temporada», dijo Mosquera, que también puso la Champions y lo que supondría ganarla en un altar.

«Sería una locura, sería un sueño increíble. Es mi primer año, llegar y conseguir títulos como esos sería un sueño».

El central acumula un par de titularidades este curso en Liga de Campeones, otras dos en Copa de la Liga y en la Premier League se está asentando como tercera opción para Mikel Arteta, que le va a dar más minutos en las próximas jornadas por la lesión de Gabriel Magalhaes.

«Tenía muchísimas ganas de que llegara esto. Intento entrenar al máximo, hacer lo que dependa de mí para estar a disposición del entrenador y creo que hoy he aprovechado los minutos, he mostrado una buena imagen para ayudar al equipo», dijo.

La doble nacionalidad del jugador le permite jugar a nivel internacional con España, en la que es importante en la sub-21 como capitán, y con Colombia, que estaría encantada en ofrecerle un puesto si Luis de la Fuente no le llama para la absoluta.

«Es una pregunta que me hacen mucho, pero yo estoy muy tranquilo. Estoy trabajando en mi club para que se den grandes cosas y ese es el camino a seguir», puntualizó.