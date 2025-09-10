Este pasado martes, en horas de la mañana, un lamentable accidente de motocicleta ocurrió frente al Hotel Laja Real, ubicado en Ciudad Bolívar. El joven Alonso Yánez sufrió el accidente cuando conducía junto a su esposa en la motocicleta.

Tras el impacto, ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Ruiz y Páez. Lamentablemente, Alonso Yánez falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de las lesiones. Por su parte, su esposa permanece en estado delicado bajo atención médica en el mismo centro hospitalario.

Las autoridades locales iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar las causas del accidente y esclarecer los hechos. Se espera que los resultados ofrezcan claridad sobre las circunstancias que rodearon esta tragedia vial.

La comunidad local lamenta la pérdida y se mantiene atenta a cualquier pronunciamiento oficial relacionado con el caso.