José Meléndez del Movimiento Futuro, y dirigente de Alianza Sindical, consideró como un acto de buena fe la liberación de Bladimir Josué Tremaría, presidente de Futseb y de Leonardo Azocar, dirigente sindical de Sutiss-Sidor, “era una de las exigencia que miembros de esta organización política hicimos al presidente Nicolás Maduro».

Acompañado de varios trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco dijo que fue justo y necesario la libertad de ambos líderes sindicales, que se enfrentaron al “Caballo de Troya” que acabó con los beneficios contractuales de los trabajadores, beneficios que se lograron en la gestión del presidente Hugo Chávez Frías”, dijo Meléndez.

Explicó que denunciar a la cabeza del grupo de personas que hizo daño a las empresas básicas y afectó el trabajo del presidente Nicolás Maduro, trajo como consecuencias esta situación que nunca tuvo que ocurrir.

Meléndez, espera que pronto se produzca la libertad de Daniel Romero, quien también fue privado de libertad y es dirigente sindical del Sindicato Único de los Trabajadores de la Industria Siderúrgica Sidor.

Logros alcanzados

El dirigente del Movimiento Futuro, pidió calma y cordura en las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio, agradeció al mayor general Gloria Castillo, Edison Alvarado y Héctor Rodríguez miembros de la estructura de la mencionad organización sindical, “los trabajadores de Guayana están convencidos que es la ruta a través del Movimiento Futuro, que nace con una visión netamente obrerista de reinserción en el debate democrático protagónico y participativo”.

Invitó a las demás tendencias políticas opositoras que adversa al gobierno de Nicolás Maduro para respetar la democracia el día 28 de julio, en un proceso electoral trasparente y legal, apuntó.

“Solo con armonía, paz, dialogo y respecto, tenemos que evitar la anarquía. Debemos respetar la voluntad del pueblo que es el garante de la democracia, los electores serán los que decidan cual será el futuro de Venezuela”.

José Meléndez llama a votar por Nicolás Maduro para que sea reelecto; aunque, expresó “si el pueblo elige a otra persona, se debe respetar la decisión del pueblo”.

También agradeció al presidente de Venezuela por escuchar la petición que ellos hicieron, que se les otorgara a aquellos trabajadores el beneficio de la tarjeta de alimentación que no la estaban recibiendo; también espera que los siderúrgicos no requeridos sean reincorporados a su trabajo; por otro lado, pidió eliminar esas palabras de “trabajadores no requeridos”.

Por último, manifestó su apoyo a la decisión de Nicolás Maduro de recibir apoyo del Brics, grupo económico integrado por países emergentes para recuperar e invertir en las empresas del holding CVG.