Los premios MTV EMAs 2024 eligieron a su gran triunfadora del año. Y esa no fue otra que Taylor Swift quien consiguió alzarse con cuatro galardones incluyendo los de Mejor Artista, Mejor Directo, Mejor Videoclip y Mejor Artista de EE.UU.

La intérprete estadounidense consiguió imponerse a la otra gran ganadora la ceremonia de entrega celebrada en Manchester: Tyla, quien consiguió vencer en 3 categorías, Mejor Artista de África, Mejor Artista R&B y Mejor Artista Afrobeats.

Ante la ausencia de Taylor, la sudafricana fue la gran sensación de toda la gala. Desde que pisó la alfombra roja deslumbró con un espectacular look que resaltaba toda su sensualidad. La misma que derrochó durante su espectacular show en el que interpretó su imparable hit Water.

Ese fue uno de los platos fuertes de la noche en el que también brillaron con luz propia las actuaciones de Benson Boone con Slow it down y Beautiful things, de Teddy Swims con The door y Lose control o de Shawn Mendes con Hearts of gold en una de sus primeras presentaciones en directo.

Sabrina y Taylor: grandes divas de la noche

El público se quedó con las ganas de ver a dos de las grandes divas de la noche: Sabrina Carpenter (Mejor canción por Espresso y a Taylor Swift que está inmersa en la etapa final de su The Eras Tour).

Ambas enviaron un vídeo de agradecimiento y probablemente se tengan que volver a ver las caras en los VMAs de la próximo entrega.

Por su parte, la tercera ganadora: LISA quien ganó la Mejor Colaboración del Año (junto a Rosalía) y el premio a Mejores fans).

El resto de galardones estuvo muy repartido con premios para Peso Pluma, Ariana Grande, Eminem, Calvin Harris, Imagine Dragons.

Mientras que Pioneros del Pop para Pet Shop Boys y el Global Icon para Busta Rhymes que animó en un largo discurso a que cualquiera persiga sus sueños.