El cantante Steve Harwell, previamente conocido como el vocalista de la banda Smash Mouth, falleció a la edad de 56 años este lunes. Su muerte se debió a complicaciones relacionadas con una enfermedad hepática crónica que había estado enfrentando, y estaba recibiendo cuidados paliativos en ese momento, según han informado medios internacionales.

El representante de Harwell, citado por The Daily Mail, lo describió como «una de las voces más icónicas de su era» y afirmó que Steve falleció «de manera serena», rodeado de sus seres queridos.

Smash Mouth, originaria de California, alcanzó la fama a nivel mundial en la década de los 90, logrando su punto más alto con su popular versión de la canción «I’m a Believer» de The Monkees, lanzada en 2001. Antes de eso, habían tenido éxito con su tema «Walking on the Sun» en 1997.

El domingo anterior al fallecimiento, el representante de Steve Harwell había emitido un comunicado anunciando que el cantante se encontraba en «las etapas finales de su vida».