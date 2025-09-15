Un hombre perdió la vida debido a traumatismos craneoencefálicos severos y politraumatismos generalizados tras impactar su motocicleta contra un muro de concreto en horas de la madrugada de este domingo, en la Troncal 10, al sur del estado Bolívar.

La víctima, de aproximadamente 40 años, conducía una moto Empire, modelo Horse 1, y no pudo ser identificada en el lugar. El accidente ocurrió pasadas las 4:30 am cerca del sector Anaca, en el sentido El Dorado – Las Claritas, municipio Sifontes.

Una comisión de la Guardia Nacional arribó al sitio, seguida por uniformados de la Policía Nacional de Tránsito, quienes realizaron las averiguaciones preliminares sobre el siniestro.

Paseo Caroní

En otro incidente en el Paseo Caroní, un motorizado sufrió graves lesiones tras perder el control de su vehículo al caer en un hueco en la carretera. William del Jesús Moreno Cedeño, de 35 años, impactó contra un objeto fijo.

El accidente ocurrió en las adyacencias del sector Colinas de Unare, Puerto Ordaz. Paramédicos de Bomberos de Caroní acudieron al lugar y trasladaron al herido a la emergencia del Hospital Uyapar, donde permanece recluido.