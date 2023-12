Desde inicio de este 2023, existían muchas esperanzas en los habitantes del municipio Piar, quienes confiaban que sería un año distinto a los anteriores, donde la acumulación de problemas y falta de respuestas en los servicios básicos, serían resueltos, ya que, era el tema principal para que la Municipalidad, les atendiera los llamados y solicitudes que fueron entregados, sin embargo, la población de Upata, se sumergió en más dificultades y pocas atenciones.

Empezando enero, muchas familias de las comunidades: Brisas del Paraíso, San Antonio, Coviaguard, La Loma, Ezequiel Zamora, Caramuca, Merecure, El Guamito, Libertador, Santo Domingo I-II-III, Sierra III, San José, San Marcos, Santo Domingo, Las Tablitas, San Lorenzo, protestaron exigiendo a Bolívar Gas la devolución de las bombonas, llevadas desde hace más de un año para llenarlas.

Más de 8 mil cilindros desaparecieron.

Las protestas también se extendieron en la población de El Manteco, donde los habitantes reclamaron devolución de sus 702 bombonas de gas.

Vías en mal estado del Municipio Piar

Otro de los problemas fue el mal estado de todas las vías del casco central, comunidades, parroquias y sectores rurales, el grave deterioro hizo que muchos transportistas públicos y privados dejaran de prestar sus servicios a los usuarios, las quejas se hicieron sentir durante muchos meses, aún permanecen los llamados al gobierno gubernamental para que de soluciones en muchos sectores de Municipio Piar

Ahogados en basura

El conflicto con la recolección de los desechos sólidos en varios sitios y comunidades de Upata, tiende agravarse en los últimos meses del año, situación que acentúa la proliferación de vectores por la acumulación de los residuos.

Se trata de una situación que vienen padeciendo los habitantes, al tener la ausencia del servicio de la recolección de basura, aunado a esto, los vertederos de basuras improvisados en las entradas a varias comunidades.

Situación con el agua

La dificultad por abastecimiento de agua es constante, pues, muchos sectores de la localidad llevan años sin recibir el agua por las tuberías, en otros casos, no llega regularmente a las casas y en algunas comunidades la calidad del líquido no es buena, problema que llevan los vecinos denunciando la falta de agua potable en sus hogares, donde no ha habido respuesta alguna con este tema.

La salud pública

La crisis en el sector salud se evidenció durante el año, problema que lleva más de ocho años sin que lo atienda. La falta de insumos en el Hospital Gervasio Vera Custodio, CDI y ambulatorios, es notorio.

Familiares de pacientes deben comprar todo lo que el médico de guardia les recetan, pues, no hay laboratorio, ni agua.

Muchos enfermos tienen que valerse de lo poco que tienen para comprar desde un algodón hasta la jeringa.

Fallas en el servicio eléctrico

Las fallas y cortes desprogramados de la electricidad en la población, ha traído malestares a miles de familias que han perdido sus aparatos electrodomésticos, los transformadores de varias comunidades se han dañado por sobrecargas, aunado a eso, hay sectores que no cuentan con alumbrado público, solicitudes han enviado a los funcionarios de Corpoelec y hasta ahora no dan respuestas.

Cloacas desbordadas

Gran parte de las comunidades tienen problemas con el desbordamiento de aguas negras, donde los olores y líquidos, frente de sus casas y patios, traen consigo enfermedades endémicas y en la piel, proliferación de zancudos y plagas, aunado a la presencia de los desechos fecales, problema que no resuelto todavía.

Respuestas de la Alcaldía del Municipio Piar

El gobierno bolivariano, viendo las denuncias de los habitantes en cuanto a la devolución de gas doméstico, se dio inicio con la entrega de 8 mil cilindros en varios sectores de Upata, asimismo, varias comunidades las atendieron con la unidad Móvil de llenado de Bolívar Gas, el gobierno municipal seguirá atendiendo aquellos sectores que están a la espera de la devolución de sus cilindros.

Recolección de basura

Luego de las denuncias emitidas, algunas comunidades las favorecieron con la recolección de basura, donde los camiones recolectores ahora pasan tres veces a la semana hacer su trabajo.

No obstante, hay espacios que todavía no pasan, pero, serán atendidos según el cronograma de trabajo de Fundación Yocoima, a esto se suma el saneamiento en varios lugares.

Calles que asfaltaron

El plan de asfaltado arrancó en el mes de octubre desde la Plazoleta Vargas, pasando por las calles Vargas, Van Praag, Monagas, Bolívar, Miranda, sector Merecure y carretera Upata-El Manteco.

Así, como las vías que comunica hacia los sectores rurales. Cabe destacar que el 80 % de las comunidades del Municipio Piar no las han asfaltado.

Servicio de salud en el Municipio Piar

La inauguración de la Unidad de Hemodiálisis en un espacio del Hospital, ha sido muy beneficioso para aquellos enfermos renales, los cuales son atendidos por un grupo de enfermeras y especialistas toda la semana, ahora ese espacio cuenta con tres áreas para que los pacientes con enfermedades crónicas, no tengan que esperar muchos días y puedan atender sus necesidades y que requieran en el ara de nefrología.

Alumbrado y entrega de transformadores

El gobierno municipal, también dio respuestas a algunas familias de comunidades con alumbrado público y entrega de transformadores, al igual, las avenidas del municipio y plazas, fueron beneficiadas, a esto se suman algunos sectores rurales que también recibieron luminarias.

Instalación de tuberías

Entre otras respuestas dadas está la instalación de tuberías de aguas negras y blancas en sector La Caramuca, La Milagrosa, igualmente, saneamiento a la red de aguas servidas en la comunidad Cacique Yocoima, Los Pinos y otras comunidades, por parte de la Alcaldía del Municipio Piar.

Recuperación de plazas y avenidas en el Municipio Piar

También el embellecimiento y alumbrado de las plazas y avenidas, trabajos que son en conjunto con Fundación Yocoima y Corpoelec, a fin de ofrecerles a las familias del municipio, espacios óptimos.