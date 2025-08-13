La carrera por dominar la inteligencia artificial generativa sumó un nuevo capítulo con el anuncio de Elon Musk. El fundador de XAI reveló que Grok 5, su próximo modelo multimodal, llegará antes de fin de año y que superará las capacidades de GPT-5, el más reciente lanzamiento de OpenAI.

En una ´publicación de X (Twitter), Musk aseguró que «Grok 4 Heavy (G4H) era más inteligente hace dos semanas de lo que ahora es GPT5, y que G4H ya es mucho mejor3. Añadió que «Grok 5 saldrá antes del final de este año y será devastadoramente bueno», destacando que su chatbot mantiene un estilo característico de humor e incorrección política.

Grok forma parte de la integración de IA dentro de la red social X y está diseñado para operar en formato multimodal, combinando texto, imágenes y posiblemente otras modalidades en una sola interacción.

Musk sostiene que su enfoque ofrece respuestas más flexibles y cercanas al usuario, mientras critica la dirección que ha tomado OpenAI.

Por su parte, OpenAI presentó GPT-5 como su modelo más avanzado hasta la fecha, disponible de forma gratuita para usuarios de ChatGPT. El CEO Sam Altman lo describió como «un equipo de expertos con un nivel de doctorado en su bolsillo, trabajando para usted», subrayando su potencial para tareas complejas.

Musk, que participó en la fundación de OpenAI en 2015 pero se desvinculó tiempo después, ha advertido que la inteligencia artificial debe desarrollarse con precaución para evitar riesgos futuros. El enfrentamiento verbal y tecnológico entre ambas compañías confirma que la próxima generación de modelos podría redefinir el panorama de la IA global.